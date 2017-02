El conseller Vila anuncia a ARCO la creació de nous ajuts per a les galeries d’art catalanes

Durant la seva visita a la Fira Internacional d’Art Contemporani ARCO, el conseller de Cultura, Santi Vila, anuncia la creació d’una nova línia de subvencions destinada a galeristes d’art. Els ajuts tenen un import global de 200.000 euros i volen donar suport a la promoció activitats que atreguin nous públics a les galeries d’art.

Santi Vila explica que, amb aquesta mesura, “el Departament de Cultura reprèn les seves polítiques de suport a les galeries d’art” i subratlla que “per fi podem recuperar una línia d’ajuts per a galeristes, que, més enllà de ser la referència, des del punt de vista de comercialització de l’art, també són els millors prescriptors per guiar el col·leccionista i el ciutadà que pot tenir interès en aquestes disciplines”.

Per segon any consecutiu, Arts Libris, la Fira Internacional de l’Edició Contemporània de Barcelona, presenta una càpsula a ARCO. Arts Libris se celebra a Arts Santa Mònica des de fa 8 anys, amb un important suport del Departament de Cultura. La seva participació a ARCO serveix de marc estratègic per difondre l’edició contemporània de llibres d’artista i per captar més expositors internacionals per a l’edició de Barcelona. Un total de 24 editors, 8 dels quals són catalans, mostren les seves produccions de llibres d’artista, fotollibres i bibliofília contemporània. El conseller de Cultura explica que “Arts Libris, de nou, té molt bones perspectives”. “Molts dels editors dels llibres d’artistes convidats estaran en condicions de venir a Barcelona i de tenir la capacitat d’atraure un sector i un mercat que està cridat a jugar amb molta força a Barcelona”, afegeix.

A la imatge, el conseller Santi Vila, durant la visita a ARCO.