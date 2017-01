El Col·legi de Periodistes acull l’exposició “Montserrat Roig, periodista”

La Demarcació de Girona del Col·legi de Periodistes de Catalunya acull l’exposició Montserrat Roig, periodista. Vint anys sense la seva veu. Les fotografies de Pilar Aymerich i els textos de la mateixa Montserrat Roig (seleccionats per la periodista Tate Cabré) constitueixen un esplèndid homenatge a l’aspecte d’entrevistadora de premsa escrita de l’escriptora, que va morir prematurament, el novembre de 1991, a l’edat de 45 anys. Amb aquesta mostra, el Col·legi de Periodistes de Catalunya s’afegeix a les diferents iniciatives que recorden i reivindiquen la figura i l’obra d’aquesta periodista i escriptora. L’exposició es podrà visitar fins a finals d’abril.

Montserrat Roig va ser, segons la fotoperiodista Pilar Aymerich, “una dona que va saber mantenir la mirada periodística fins que va tancar els ulls”. Les imatges permeten observar com era Roig, tant en la seva faceta de periodista com en la seva vida privada. Així, es poden veure tant retrats de l’escriptora com moments de la seva vida privada –amb la família o els amics– o instantànies captades en plena feina, realitzant entrevistes a personatges com Pierre Vilar, Lola Anglada, Camilo José Cela, Juan Marsé o Llorenç Villalonga, entre altres. La gran majoria d’aquestes entrevistes les van fer a la dècada dels setanta Montserrat Roig i Pilar Aymerich per al programa Pesonatges, de TVE, o per a publicacions com ara Destino, Serra d’Or o Triunfo.

La mostra consta d’una trentena de retrats que s’acompanyen de petits textos seleccionats per la periodista i fotògrafa Tate Cabré. Aymerich ha ressaltat de Roig el seu perfeccionisme, el respecte que sentia per la feina dels altres i el fet que sempre treballés com a freelance, amb els problemes que això comportava. “El periodisme que he fet jo és poc rendible”, va escriure Montserrat Roig.

A la imatge, Montserrat Roig (Foto Pilar Aymerich).

