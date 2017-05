El col·lectiu xinès Liu Dao exposa a la galeria Zielinsky

Del 4 de maig al 23 de juny, la Galeria Zielinsky (passatge Mercader,10), en col·laboració amb Pantocràtor Gallery, acull la mostra Released Beauty del col·lectiu d’artistes Liu Dao (Island 6), establerts a Xangai, Xina. El col·lectiu Liu Dao té reconeixement internacionalment com a grup d’artistes, dissenyadors, programadors, ballarins, enginyers i programadors, amb una peculiar visió de món, que plasmen de forma desenfadada i atrevida en les seves obres d’art plenes de la tecnologia més puntera.

La mostra a la Galeria Zielinsky compta amb obres de diversos formats i tecnologies, com ara les torres de LEDs o obres amb tècnica mixta entre pintura, collage, i pantalla LED, a més dels projectors làser. Així serà possible endinsar-se al món polifacètic que uneix la subtilesa d’un gerro xinès pintat a mà amb la força d’imatges digitals hiperrealistes. És possible que l’experiència de la visita a l’exposició Released Beauty s’acosti a l’entrada de l’Alícia al cau seguint el conill blanc, ensenyant a l’espectador alguna cosa fascinant mai vista d’aquesta manera. D’una banda es pot apreciar el moviment en quatre dimensions d’algunes de les obres de Liu Dao, sense saber on comencen o acaben les seves interaccions amb la “realitat” que les circumden. D’altra banda també és possible veure l’elaborada tècnica de pintura i l’extrema cura pel resultat final dedicat per aquest particular col·lectiu d’artistes.

Liu Dao crea obres d’art out of the box amb una bellesa quadridimensional per al gaudi de l’espectador. Fa un delicat contrapunt entre la cultura contemporània del fast-everything, de les relacions fútils, i d’un pseudo-lifestyle obligatori, amb la delicadesa dels seus “poemes visuals”. Com deia Confuci, “cada cosa té la seva bellesa, però no tots poden veure-la”. Liu Dao ens fa reflexionar sobre la visió d’un món que sembla lineal però que en realitat és polièdric.

