El col·lectiu Vibra a la Galeria Lola Ventós

El dia 7 d’octubre el col.lectiu Vibra durà a terme una performance + exposició en la foscor+ la presentació de la segona revista Vibra a la Galeria Lola Ventós de Figueres. La performance es durà a terme a les 21 h i la durada serà de dues hores.

Aquest projecte que està liderat per NMOR4 (no moviment ocular ràpid) representa una de les fases més profundes del son humà, on apareixen les ones delta i es desenvolupen els somnis i la parasòmnia com el sonambulisme i el terror nocturn.

Vibra és un col.lectiu artístic internacional i multidisciplinari que experimenta i explora àmbits diversos. Té com a objectiu el de crear un moviment actiu d’artistes contemporanis amb la finalitat de generar projectes, difondre l’obra i construir una plataforma d’intercanvi d’idees i experiències.

Les artistes que duran a terme aquesta performance són Mònica Campdepadrós, Elena Casadevall, Juliette Murphy, Rosa Pascual, Esther PI i Petra Vlalsman.

Etiquetes: Galeria Lola Ventós · Vibra