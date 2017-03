El col·lectiu holandès KIS es presenta amb una exposició efímera

Cinc artistes holandesos instal·lats a Barcelona s’han unit per crear el col·lectiu KIS (Kunstenaars In Spanje, Artistes a Espanya) i el 17 de març organitzen una exposició d’un sol dia, anomenada Kunst (art, en holandès) a la Sala Gràcia de l’hotel Onix (Rambla de Catalunya, 24; entre Gran Via i Diputació).

Malgrat que tots cinc pinten amb brotxa i pinzell, cadascun dels components té el seu estil i la seva força és la diversitat. Són Bert van Zelm, Rein de Lege, Sandra Burchartz, Monique van Steen i Karlijn Surminski. A l’exposició s’hi podrà veure, contemplar i tal vegada comprar, una gran varietat d’estils d’art contemporani. A més, amb motiu de la mostra, els cinc artistes han realitzat una obra conjunta, que es divideix en 5 pintures i que forma la paraula Kunst. Aquest pentàptic serà subhastat la nit de l’exposició. Més informació a www.kunstenaarsinspanje.com

A la imatge, la membre del col·lectiu Karlijn Surminski, al seu estudi.

Etiquetes: col·lectiu KIS