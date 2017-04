El col·lectiu Ana+Betânia a la Galeria Antonia Puyó

annaïs miró

Del 21 d’abril al 10 de juny, la Galeria Antonia Puyó, al carrer Madre Sacramento, 31, de Saragossa, acull l’exposició Flesh flowers del col·lectiu artístic portuguès Ana + Betânia. El cos femení d’Ana + Betânia (Lisboa, 1983) és un cactus que resisteix en una terra inhòspita, en terreny erm, un fruit ple de llavors que parla de fertilitat i nostàlgia, una flor quallada de desigs com la Verge, un con de l’abundància, un camp d’experiments, una bomba atòmica que extermina la consciència del Real per obrir pas al Paradís dels somnis. Es tracta d’una instal·lació de natures vives i resistents de flors de carn, que renoven la ceràmica contemporània des d’una pràctica artística que uneix el treball ancestral de l’artesania del fang amb la innovació conceptual, en una personal aposta surrealista. Una nova Ciutat de les Dames on gaudir del banquet de la vida. Ana Cruz i Maria de Betânia, llicenciades en Belles Arts per la Universitat de Lisboa, conformen el col·lectiu artístico Ana+Betânia, actiu des de 2012. Compaginant la seva tasca com art terapeutes en institucions mentals de Lisboa i la ceràmica artística contemporània, els seus anteriors treballs a Femina i Entre Folhos han desembocat a Flesh Flowers, un viatge iniciàtic, alquímic i surrealista en fang, que explora la identitat i la sexualitat femenines, la maduresa sexual i emocional, les relacions sentimentals i altres flors solitàries en el desert dels afectes.

