El Club Choko presenta els últims treballs de Shaka

El club social privat per a fumadors Choko, carrer Jonqueres 13 de Barcelona, presenta a partir del 29 de juny a les 19h una mostra dedicada al creador del mural que s’ha convertit en un emblema del Club, Marchal Mithouard, Shaka. L’artista torna després de gairebé 4 anys per presentar una sèrie de serigrafies d’edició limitada, així com gravats, linogravats, impressions digitals i dibuixos originals que tracen l’evolució de l’artista des de fa 8 anys.

Aquesta exposició és una oportunitat per descobrir l’obra de l’artista sobre el moviment. El seu tractament destaca la dinàmica a través d’una complexa anatomia del cos humà. L’objectiu no és materialitzar el moviment, sinó l’energia d’aquest últim.

El temps ha aportat al dibuix geomètric de Shaka formes més allargades, una organització reticular que simbolitza les ones de llum que viatgen a través de l’espai i dibuixen el cos.

Amb aquesta finalitat, l’artista va fer que la llum i la matèria interactuïn, confrontant el cos a forces o elements com el vent, la velocitat en desplaçar o el cop d’un boxejador a la cara. Aquest acte gairebé quirúrgic sobre la llum revela una arquitectura corporal singular.

A la imatge, detall d’una obra de Shaka.

