El cineasta iranià Behdad Rezazadeh projecta obra inèdita al MEAM

El Museu Europeu d’Art Modern (MEAM) presenta per primer cop el 31 de març dues obres audiovisuals del cineasta iranià Behdad Rezazadeh (Ahvaz, Iran, 1980): el llargmetratge Omníricum, que s’estrenarà per primer cop en un Museu, i un “quadre en moviment” realitzat específicament per aquesta ocasió.

Omníricum és un viatge a un lloc exòtic que barreja aventura, suspens, fantasia, filmació de guerrilla i noves formes d’experimentació cinematogràfica. Després de set anys de creació, Rezazadeh presenta el seu primer llargmetratge en un lloc poc habitual per a un cineasta. La pel·lícula Omníricum es projectarà en passes diaris de forma permanent al Museu Europeu d’Art Modern.

El film planteja un viatge surrealista pels laberíntics carrerons de Kashi, ciutat santa del nord de La Índia, coneguda a Occidente com Benarés. La historia transcorre al voltant de la fascinant figura d’un ‘Sadhu Aghori’. Aquest ‘Sadhu’ emprèn un viatge a través d’un ritual màgic en una cova del desert, al costat del riu Ganges, que el submergirà en un estat mental de trànsit i l’endinsarà en un recorregut projectat a través dels ulls d’una jove guerrera. La guerrera serà el seu “alter ego” en aquesta autèntica odissea ocular, que el portarà per un laberint espiritual de records, cerimònies i fetitxes.

A més a més de la pel·lícula, Rezazadeh exposa una col·lecció d’obres que es troben a mig camí entre la pintura i el cinema, i que ha estat concebuda específicament pel MEAM. El primer “quadre en moviment” d’aquesta col·lecció es titula “Composició molecular formada a la ment d’un nen sarraí al disparar la seva pistola d’aigua contra les flames provocades per un bombardeig massiu. PD: la pistola està carregada de petroli”. Amb aquesta peça, l’artista mostra la visió de la guerra a l’Orient Mitjà a través de la mirada d’un nen, i reflexiona de forma oberta sobre el concepte que “l’odi genera més odi”. Aquesta espectacular vídeo-obra estarà acompanyada per una melodia composada pel propi Rezazadeh, “el cant de les sirenes”, que segons explica l’artista, “pretén hipnotitzar i atraure a qui contempli el quadre”.

Ambdues peces es presentaran en una espectacular pantalla de més de 3 metres d’amplada i 2 de alçada en el pati d’entrada del Palau Gomis. Les peces es basen en la idea d’un “llenç que cobra vida” i que, segons assegura el cineasta, “anirà canviant per formar una col·lecció d’obres en moviment”. La instal·lació també servirà perquè el MEAM es converteixi en una finestra cap a altres llocs i un punt de trobada entre Orient i Occident.

A la imatge, fotograma de la pel·lícula “Omníricum” de Behdad Rezazadeh.

