El Centre Párraga incrementa el nombre de residències i accions formatives

La Conselleria de Cultura i Portavocía programa per al primer semestre de l’any gairebé mig centenar d’activitats al Centre Párraga de Múrcia. Al voltant d’una vintena d’espectacles escènics s’uneixen a set exposicions, incrementant a més el nombre de residències i d’accions formatives per a aquest 2017.

La directora general de l’Institut de les Indústries Culturals i de les Arts (ICA), Marta López-Briones, ha presentat les activitats, entre les quals destaquen “els nous espectacles dels coreògrafs Jerome Bel i Virgili Sieni, la residència de creació que realitzaran el Nacional de Poesia Chantal Maillard costat de l’artista David Escalona i exposicions com la de DKV, que obrirà les portes aquesta setmana, o la de Carlos Garaicoa“.

Entre les residències, que augmenten per a aquesta temporada i que s’obren a tot tipus de disciplines, destaca la que protagonitzaran Chantal Maillard, Premi Nacional de Poesia, i l’artista David Escalona per a la posada en marxa del seu espectacle ‘On moren els ocells’, un híbrid de creació artística i literària que prendrà forma de performance.

Pel que fa a la formació, entre els tallers previstos hi ha el de clown que impartirà Antón Valén, el de performance de Joan Morey i Jesús Alcaide, i els de creació escènica, a càrrec de Paco Macià (Ferroviària) i Jesús Nieto (Onírica Mecànica) i el que posarà en marxa Luisma Soriano. De la mà de Nacho Vilar s’abordarà la producció teatral i, en l’àmbit de la música, Josep Lluís Galiana impartirà un taller de música experimental i Sebastián Gómez continuarà treballant la improvisació.

Art contemporani

Durant la presentació, López-Briones també va recordar que “el Centre Párraga seguirà apostant aquest any per l’art contemporani amb exposicions com la que s’inaugurarà aquesta mateixa setmana i que portarà a Múrcia part de la col·lecció DKV, que reuneix les produccions més emergents dels artistes nacionals”.

Ja a l’abril es veurà el treball del cubà Carlos Garaicoa, “sens dubte un dels artistes internacionals més compromesos, més crítics i de major projecció, que a més presentarà un projecte específic per al Párraga“. A aquesta mostra s’unirà la del murcià Eduardo Pérez Salguero i la de fotografia de Samuel Aranda, guanyador del World Press Photo en 2011, qui presentarà ‘Nòmades’ al costat del periodista Martín Caparrós i al creatiu Jorge Martínez.

Finalment, seran tres les exposicions que produirà Cultura dins el Cicle de Joves Comissaris, que, segons ha afegit la directora general, “permetrà als joves murcians, demostrar el seu talent”.

A la imatge, una exposició al Centre Párraga.

