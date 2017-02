El Centre Párraga de Múrcia acull “Del rigor en la ciència”, obres de la Col·lecció DKV

El Centre Párraga de Múrcia presenta l’exposició ‘Del rigor en la ciència’, integrada per una trentena d’obres d’art contemporani de la Col·lecció DKV i organitzada per la Conselleria de Cultura i Portavocía i DKV Seguros.

La mostra estarà oberta fins a principis del mes d’abril i va ser presentada per la consellera de Cultura i portaveu del Govern regional, Noelia Arroyo, acompanyada pel responsable de DKV a Múrcia, Juan José Zamora, i les comissàries Alícia Ventura i Carolina Parra.

‘Del rigor en la ciència’ evidència com a través de l’art actual es posen sovint de manifest els problemes de la societat contemporània. L’exposició pretén ser un reflex de la societat més innovadora, que s’ocupa de valors com la naturalesa, la cura de les persones i de la construcció d’un planeta sostenible i més just.

Durant la presentació, Noelia Arroyo va destacar “la importància de la col·laboració publicoprivada per al desenvolupament d’activitats culturals i, en aquest cas, per apropar l’art contemporani actual als ciutadans de la Regió, gràcies a la magnífica selecció d’obres que s’ha realitzat i que formen part de la Col·lecció DKV, una de les més destacades sobre l’art espanyol de les últimes dècades i que compta amb obra d’alguns dels artistes amb més projecció de la Regió de Múrcia”.

“Tots junts, administració, institucions, empreses i ciutadans, hem de caminar en la mateixa direcció i implicar-nos en el creixement de la cultura i de la Regió”. Per a això, va afegir la consellera, “s’ha posat en marxa un complet pla d’incentius fiscals des del Govern regional i es treballa en nombrosos projectes en col·laboració amb altres agents, de la mateixa manera que tractem de recollir l’opinió dels ciutadans i de la comunitat cultural abans de posar en marxa projectes decisius com el Pla d’Impuls per a la Cultura i l’Esport que aviat presentarem”.

Exposició

L’exposició del Centre Párraga està estructurada en dos grans blocs: ‘La Petjada’ i ‘La Inscripció’. Aquests eixos temàtics introdueixen els conceptes metafísics d’origen i de sentit ple, una mena de polarització entre ‘idealitat encadenada’ i la ‘idealitat lliure’, però amb una personal interpretació que els vincula al físic i a la memòria. La distribució en dos espais aspira a produir connexions entre treballs, mostrant al visitant tants relats com artistes s’han seleccionat.

S’exhibeixen en concret 30 creacions (pintures, escultures i fotografies) de 26 artistes nacionals entre els quals destaquen, per exemple, Daniel Canogar, Mira Bernabeu, Aleix Plademunt i Alain Urrutia. En l’àmplia nòmina de creadors també es troben artistes de la Regió de Múrcia com Miguel Fructuós, Sonia Navarro, Juanli Carrión, Juan Sánchez i Antonio Ballester.

‘Del rigor en la ciència. Col·lecció DKV ‘es pot visitar en els Espais 4 i 5 del Centre Párraga de Múrcia fins al pròxim 2 d’abril, de dilluns a divendres i de 9 a 20 h.

Activitats paral·leles

La mostra que avui s’inaugura es complementarà amb activitats paral·leles i visites guiades; un projecte didàctic que servirà per apropar els discursos de l’art contemporani a diferents públics com a membres associacions de la zona, grups d’escolars i persones amb Alzheimer. Qui vulgui sol·licitar més informació pot fer-ho posant-se en contacte amb el Centre Párraga a través del telèfon 968.351.410.

A més, una sèrie de trobades amb data encara per concretar reuniran a destacats comissaris i crítics amb la comunitat artística regional, facilitant eines per al coneixement mutu i generant noves connexions. Fugint de formats més encotillats, aquesta activitat consistirà en la celebració de dues jornades amb sengles taules rodones i una sessió de visionament de portfolis i estaran obertes al públic.

Arroyo va destacar en aquest sentit “l’obertura del Centre Párraga a un públic cada vegada més ampli, ja que al seu complet programa d’exhibició d’arts escèniques se suma la producció, l’organització d’exposicions i la realització de residències i activitats formatives”.

Respecte a l’art contemporani, la titular de Cultura ha recordat que la programació del Párraga inclou, “al costat de la mostra de la Col·lecció DKV, altres importants exposicions com la de l’artista cubà Carlos Garaicoa i la de fotografia de Samuel Aranda, guanyador del World Press Photo , sense deixar de banda els creadors de la Regió d’àmplia trajectòria, com el unionense Eduardo Pérez Salguero, i als joves artistes i comissaris, per als que s’ha convocat el ‘Cicle de joves comissaris'”.

Col·lecció DKV

L’exposició que avui s’inaugura al Centre Párraga de Múrcia forma part de la Col·lecció DKV que, al seu torn, pertany al programa ‘Artèria DKV‘, que engloba diferents iniciatives encaminades a fomentar la creació artística com una via de comunicació i expressió, un motor de salut i una manera de potenciar el ple desenvolupament personal. El programa ‘Artèria DKV‘ inclou també el concurs ‘DKV Fresh Art’, dirigit a estudiants preuniversitaris, i la càtedra d’empresa ‘DKV Art i Salut’, que contribueix a la formació i difusió de nous artistes.

La Col·lecció DKV, creada amb el talent de les últimes generacions d’artistes nacionals, és una de les més importants col·leccions d’art contemporani del nostre país. Està integrada per prop de 300 peces, entre pintures, dibuixos, escultures, instal·lacions i obra fotogràfica.

Etiquetes: Centre Pàrraga · DKV Seguros