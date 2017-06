El Centre Párraga acomiada la mostra ‘Prêt-à-porter’

El Centre Párraga de Múrcia clausura l’exposició Prêt-à-porter de l’artista cubà Carlos Garaicoa, que es pot visitar fins el 16 de juny de 2017. Aquesta mostra reuneix una vintena d’obres en què el creador cubà realitza un recorregut per l’espai social a través del llenguatge crític de l’art. Prêt-à-porter és un projecte específic per a aquest espai que acull una vintena d’obres en les que l’artista realitza un recorregut per l’espai social a través del llenguatge crític de l’art.

Garaicoa mostra en aquesta col·lecció diferents realitats socials per mitjà d’una gran varietat de suports. En aquesta exposició s’exhibeixen una col·lecció de fotografies sobre l’espai urbà i una instal·lació ‘site-specific’. L’artista, a més, reuneix per primera vegada en un mateix espai un conjunt de treballs realitzats a partir de segells postals alemanys dels anys 30 i soviètics dels 70 i 80.

La directora general de l’Institut de les Indústries Culturals i de les Arts (ICA), Marta López-Briones, ha destacat que “aquesta mostra s’ha situat al Centre Párraga com a espai de referència a Espanya en acollir una de les exposicions més interessants d’entre totes les programades en el territori nacional “. Va afegir que “els visitants han pogut admirar i gaudir l’obra d’aquest gran artista cubà, molt reclamat i el treball es pot veure en importants fires d’art i en els grans museus”.

Les obres de Prêt-à-porter daten gairebé íntegrament dels últims cinc anys i, majoritàriament, mostren metodologies de treball que l’artista va començar a desenvolupar en el seu Havana natal fa ja més de 25 anys. Les fotografies corresponen a diferents sèries i moments i comparteixen la recerca de la perfecció, o almenys intenten proposar transformacions a la realitat mitjançant la postura crítica del llenguatge artístic.

En aquesta exposició es poden veure obres realitzades en paper, metall, i fotografies la superfície ha estat gravada, coberta d’estuc, calada a làser, o potenciada amb la presència d’agulles i fil i vinil adhesiu tallat a mà. López-Briones va destacar en aquest sentit “la tècnica tan acurada que Garaicoa utilitza en els seus treballs, en els quals arriba fins i tot a dibuixar sobre les imatges amb fils”.

Un altre dels punts forts de la mostra és la presència de diversos portafolis realitzats per l’artista en la dècada des de 2003 a 2013. Entre ells destaquen ‘Portafoli daurat’ (2013) i ‘Frases’ (2009). El primer consisteix en vuit làmines de bronze format A4 que han estat inscrites amb expressions o imatges recurrents en les manifestacions populars que han plagat Europa en els últims anys de crisi econòmica. ‘Frases’, per la seva banda, recull l’estat actual de deteriorament i oblit de les antany luxoses botigues per departament havaneres en què Garaicoa va inserir comentaris poètics sobre la realitat del seu país.

Prêt-à-porter també reuneix, com si es tractés d’un mostrari de boutique, un grup de vistosos barrets i motlles de fusta antics. Aquests barrets, creats en col·laboració amb la dissenyadora Mabel Sanz, adornen conceptes com ideologia o poder, i reverencien monuments o una simple tanca política buida.

A la imatge, vista de la mostra “Prêt-à-porter” de l’artista cubà Carlos Garaicoa.

