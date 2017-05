El Centre del Carme presenta “Notificacions”, una mostra per escoltar la veu del carrer

El 15 de febrer de 2012 a València els joves de l’Institut Lluís Vives van sortir al carrer per protestar contra les retallades en educació; ho van fer només amb llibres i quaderns a les mans. La flama que van encendre aquells estudiants de Secundària va arribar a encendre la comunitat estudiantil de la ciutat com a @Primaveravlc…, per a ser reprimida amb zel i molts colps.

Així comença el projecte Notificacions. La mostra que acull el Centre del Carme fins al 3 de setembre, es planteja com una obra col·lectiva que hibrida el treball d’artistes i poetes entorn d’una idea força: com mirar allò que passa avui als carrers: manifestacions, mobilitzacions ciutadanes, missatges a la via pública…

A partir de la informació que la gent va penjar a Internet sobre aquelles protestes, el comissari Isaías Griñolo va muntar una carta en format vídeo amb la qual va invitar Enrique Falcón, Teresa Lanceta, Inmaculada Salinas i Pedro G. Romero perquè des dels seus treballs artístics reflexionessin sobre els carrers, les mobilitzacions i tota la resta, manifestant amb les seves obres la necessitat donar veu al carrer.

Durant la presentació de la mostra, el director del centre José Luis Pérez Pont, ha explicat que “esta exposició arreplega la filosofia del nou Centre del Carme i del seu nou model de gestió a través de les convocatòries públiques com és obrir les institucions públiques a tots els públics, escoltant les seues inquietuds i invitant-los a participar en igualtat de condicions”.

Pérez Pont ha destacat també la importància dels artistes participants, com l’alacantina, Teresa Lanceta que acaba d’exposar com invitada en el pavelló internacional de la Biennal de Venècia i Pedro G. Romero que prepara la seva mostra per a Documenta en Kassel després d’exposar a Atenes.

La resposta d’Enrique Falcón a la invitació d’Isaíes Griñolo s’ha pogut veure al llarg dels últims mesos en l’entorn del Centre del Carme en forma d’assemblea en què s’ha invitat a participar tant a poetes com a la gent del carrer.

Els treballs dels quatre artistes s’han plantejat com a treballs col·laboratius que prenen forma i es completen en el Centre del Carme amb la visita del públic invitant-lo a involucrar-se a participar del projecte.

