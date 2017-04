El Centre del Carme Cultura Contemporània qüestiona el concepte d’exposició

La Sala Refectorio del Centre del Carme de Cultura Contemporània, c/Museu, 2, de València acull la mostra col·lectiva On Translation del 7 d’abril fins el 28 de maig.

El Centre del Carme Cultura Contemporània de València canvia el concepte tradicional d’exposició mostrant obres que es troben aparentment en procés de producció o que necessiten de la interacció de l’espectador per completar-se.

Es tracta de l’última exposició del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana, On Translation, que aquest matí ha estat presentada pel seu director, José Luis Pérez Pont, acompanyat pels seus comissaris Johanna Caplliure i José Luis Giner Borrull i alguns dels artistes representats a la mostra.

On Translation exhibeix les obres de: Aggtelek, Carlos Fernández-Pello, Núria Fuster, Mar García Albert, Irene Grau, Rubén M. Riera i Sergio Porlán. Segons el director del Consorci de Museus “un dels objectius del Consorci de Museus i del Centre del Carme és acostar als valencians la cultura visual del nostre temps. Presentem una exposició molt conceptual que aborda una de les idees més interessants en l’estudi de l’art com és la descomposició de l’objecte, la seva transformació portada al límit fins a la seva desmaterialització “.

En aquest sentit Pérez Pont ha explicat que “la majoria de les peces estan realitzades expressament per a aquest espai i s’han treballat precisament aquí al llarg dels últims dies. Així, On Translation canvia el concepte del Centre del Carme com a sala expositiva per esdevenir un laboratori artístic “.

Al mateix temps el director del Consorci de Museus ha matisat que “amb aquesta mostra tenim l’oportunitat d’observar els treballs d’un conjunt d’artistes, la majoria valencians, d’una mateixa generació, la dels 80, la trajectòria ha adquirit ja notorietat internacional “. El visitant que s’apropi aquests dies a l’Centre del Carme tindrà l’oportunitat d’endinsar-se en una exposició diferent: un mini restaurant xinès on seure a menjar, o simplement gaudir de l’entorn com a espai de convivència; una peça la pintura encara està fresca, les coordenades d’una ruta, un núvol negre realitzada amb el capó d’un cotxe, una bicicleta que desafia la matèria, una persiana de ferro que es retorça convertida en un objecte fràgil com el paper …

Segons els comissaris, l’exposició indaga a manera de treball transmedial com els objectes depenen del propi procés d’identificació i com en el seu desmaterialització o traducció es transformen en matèria d’estudi ontològic. “De vegades es tracta d’objectes quotidians que es transformen en obra d’art, es tradueixen, i es re-tradueixen fins a adquirir un significat totalment diferent” explica Johanna Caplliure. Les peces estan aparentment inacabades perquè necessiten de la interacció del visitant per completar el seu significat, amb la seva pròpia interpretació.

Aquests interrogants posen en perill la veritat de la realitat de l’objecte que només té correspondència amb el mitjà a través de la traducció d’aquest en el seu context de determinació. “Per això, la veu polisèmica d’On Translation multiplica els significats d’un fet. És a dir, en el seu sentit immediat pensaríem en el moviment de translació, desplaçament, canvi. I en un altre sentit pròxim “en traducció”, “en la traducció”. Les dues accepcions es vinculen a una continuïtat, a un present continu: una acció ja començada que està passant en el moment, però que desconeixem quan finalitzarà. Les dues accepcions comporten canvis. Es passa d’un significat a un altre en el mateix procés de producció de l’obra, però també en el propi procés d’exhibició de la feina “expliquen els comissaris.

A la imatge, obra de Carlos Fernandez Pello.

Etiquetes: Aggtelek · Carlos Fernández-Pello · Centre del Carme Cultura Contemporània · Irene Grau · Mar García Albert · Núria Fuster · Rubén M. Riera · Sergio Porlán