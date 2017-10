El Centre d’Art Tecla Sala presenta “Wonders” de Carles Congost

El Centre d’Art Tecla Sala, Avinguda Josep Tarradellas i Joan 44 de l’Hospitalet de Llobregat, presenta Wonders de Carles Congost, guanyadora de la 2a. edició del Premi de Videocreació – Xarxa de Centres d’Arts Visuals de Catalunya, LOOP Barcelona i Arts Santa Mònica.

Wonders qüestiona el model cultural, social i econòmic del món de la cultura de masses.Es tracta d’una proposta videogràfica que utilitza recursos propers al biopic musical i la performance per analitzar la figura del “one-hit wonder”, probablement, una de les més simptomàtiques del paradigma neoliberal que ha impregnat totes i cadascuna de les esferes del món global les darreres tres dècades.

L’expressió “one-hit wonder” serveix, en la indústria discogràfica, per a anomenar aquells que han assolit el reconeixement massiu de manera fugaç gràcies a un sol senzill reeixit. Alguns d’aquests èxits són, fins a cert punt, efímers a propòsit, productes creats per raons humorístiques o per aprofitar una novetat en la cultura popular però, en la majoria dels casos, implica a músics seriosos i entusiastes que s’esforcen a continuar les seves carreres quan la popularitat decau, tal és el cas de Dennis Seaton i Michael Grant (membres del grup Musical Youth). A principis de la dècada dels vuitanta, la formació Musical Youth aconseguí una forta repercussió mundial gràcies al seu primer àlbum The youth of today i, molt especialment, al senzill Pass the dutchie que va vendre cinc milions de còpies arreu del món i va optar a un Grammy (els Oscars de la música).

A la imatge, fotograma “Wonders” de Carles Congost.

Etiquetes: Carles Congost · Centre d'Art Tecla Sala