El Centre d’Art la Panera i La Casa Elizalde s’afegeixen a l’aturada general

Els treballadors i treballadores del Centre d’Art la Panera condemnem enèrgicament la repressió i la violència policial que ha sofert la ciutadania de Catalunya per exercir els seus drets de manera pacífica.

Expressem la nostra solidaritat a totes les persones que van resultar ferides i els desitgem una ràpida recuperació.

I en defensa dels drets fonamentals universals i les llibertats democràtiques, ens sumem a l’aturada general convocada per demà, dia 3 d’octubre, per la qual cosa el centre romandrà tancat durant tota la jornada.

També el Centre Cultural La Casa Elizalde de Barcelona s’afegeix a l’aturada general convocada per la Taula per la Democràcia.

