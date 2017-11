El Centre Cultural Bancaixa acull la mostra “Sorolla. Un jardí per pintar”

El president de Fundació Bancaixa, Rafael Alcón, el director territorial de CaixaBank a la Comunitat Valenciana, Xicu Costa, i la directora del Museu Sorolla i comissària de l’exposició, Consol Luca de Tena, han presentat al Centre Cultural Bancaixa la mostra Sorolla. Un jardí per pintar, que descobreix al públic una faceta poc coneguda de l’artista valencià i la seva passió pels jardins. L’exposició obre les portes coincidint amb el desè aniversari de la remodelació de la seu social i cultural de la Fundació Bancaixa a València, inaugurada el 7 de novembre de 2007 amb l’exposició Sorolla. Visió d’Espanya, que va mostrar per primera vegada a Espanya els 14 panells regionals que l’artista valencià va pintar per a la Hispanic Society of America amb seu a Nova York.

L’exposició, que va itinerar per tot Espanya visitant ciutats com Sevilla, Màlaga, Barcelona, ​​Bilbao i Madrid, va culminar el 2009 de nou a València al costat de més obres de Sorolla procedents de les col·leccions de la Hispanic Society of America i de la Fundació Bancaixa, aconseguint els dos milions de visitants.

Comissariada per Consuelo Luca de Tena, directora del Museu Sorolla, amb el co-comissariat de Maria López i Ana Luengo, l’exposició està integrada per més de 120 obres entre olis, esbossos, dibuixos, escultures, rajoles i fotografies procedents en la seva major part del Museu Sorolla, però també d’altres col·leccions com les de la Fundació Bancaixa, Museu de Belles Arts de València, Ajuntament de València, Museu Carmen Thyssen de Màlaga, Hispanic Society of America així com col·leccions particulars. L’exposició relata com Sorolla va concebre el seu jardí d’artista a casa de Madrid i la influència que van exercir en la seva obra els patis i jardins en els Reales Alcázares de Sevilla i de l’Alhambra de Granada. A més, ofereix al visitant l’oportunitat de conèixer com va reflectir en la seva pintura els jardins valencians.

Etiquetes: Consuelo Luca de Tena · Fundació Bancaixa · Hispanic Society of Amèrica · Museu Carmen Thyssen · Sorolla