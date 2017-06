El Cendeac tanca el cicle ‘Miradas Cercanas’ amb la murciana Ester Travel

annaïs miró

L’artista murciana Ester Travel serà l’encarregada de clausurar el cicle ‘Miradas Cercanas’, amb la conferència ‘Escribir con la luz’, en la qual reflexionarà sobre l’interès per representar l’immaterial, l’efímer i el volàtil, factors que ocupen un paper important en la creació del seu treball en els darrers anys. La cita serà el dia 19 de junio de 2017, a les 19:30 horas, al Centro de Documentación y Estudios Avanzados de Arte Contemporáneo de la Región (Cendeac), dins de la programació que la Conselleria de Turisme, Cultura i Medi Ambient ha organitzat per a aquest centre, amb la col·laboració de l’associació cultural ‘Fragmentos suspendidos’. La influència de les primeres experiències artístiques i estudis sobre la fotografia més pura i primitiva ha intervingut en cadascun dels projectes d’Ester Travel fins ara. L’artista busca la visibilitat dels petits detalls que emergeixen de manera natural en l’entorn per donar-li una altra amplitud o visibilitat.