El CCCB prorroga l’exposició “Björk Digital” fins al 22 d’octubre

El CCCB prorroga l’exposició Björk Digital que es podrà visitar fins al diumenge 22 d’octubre a les 19h hores. La mostra ha estat visitada, fins al 18 de setembre, per unes 30.000. Coproduïda pel CCCB, Sold Out i DG Entertainment en associació amb Sónar, Björk Digital no és una exposició convencional sinó un entorn immersiu de realitat virtual. Al llarg dels seus apartats, presenta diversos treballs que la islandesa ha realitzat en col·laboració amb artistes com Michel Gondry, Spike Jonze, Alexander McQueen, Nick Knight, Stephane Sedanaoui, o els més recents Jesse Kanda, Andrew Thomas Huang, Warren du Preez i Nick Thornton Jones. La mostra combina performance, cinema, instal·lació, vídeo i interacció, i inclou diverses peces audiovisuals produïdes amb l’última tecnologia en el camp de la realitat virtual.

Björk Digital inclou Black Lake, l'innovador videoclip creat per encàrrec del Museu d'Art Modern de Nova York, que regala a l'espectador una experiència envoltant a base d'imatges panoràmiques i d'un trencador sistema sonor dissenyat a mida. Rodat en una zona muntanyosa d'Islàndia, aquest treball està dirigit pel realitzador establert a Los Angeles Andrew Thomas Huang. Huang també va col·laborar amb Björk a Stonemilker VR, projecte que permet assistir a una representació privada de la primera cançó del lloat àlbum de Björk Vulnicura. L'espectador podrà gaudir d'un recital exclusiu filmat en una platja remota i ventosa d'Islàndia i presentat en format de realitat virtual amb tecnologia de 360º.

Etiquetes: Björk · CCCB