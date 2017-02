El CCCB projecta el documental “Drop City”

gisela chillida

El CCCB projecta el pròxim 2 de març a les 18.30h Drop City de l’artista visual i realitzadora independent Joan Grossman, L’entrada per aquesta activitat és lliure i tindrà lloc a l’Auditori del Centre. El documental, que s’estrena a Espanya amb aquesta projecció, s’exhibeix en paral·lel a l’exposició 1.000 m2 de desig. Arquitectura i sexualitat del CCCB.

Primer i únic documental en mostrar com era la vida d’una comunitat contracultural d’artistes que van viure en una de les primeres comunes hippies creades als Estats Units, s’ha projectat al MOMA PS1, al Barbican o al Walker Art Center.

Drop City narra l’aventura de Gene Bernofsky, Jo Ann Bernofsky i Clark Richer en la seva cerca d’incorporar l’art a la vida quotidiana. El 1965 van comprar unes terres prop de Trinitat, a Colorado. Van anomenar l’assentament Drop City. Aviat s’hi van afegir altres artistes, escriptors i inventors per iniciar una comunitat en la qual es celebrava la feina creativa.

Les arquitectures fantàstiques cosntruides amb materials reciclats -fustes de rebuig, taps d’ampolla, sostres de cotxes desballestats- unien les cúpules geodèsiques de Buckminster Fuller amb els dissenys cristal·lins de Steve Baer, un pioner del desenvolupament d’estructures geomètriques i d’energia solar. Els anomentats droppers tenien poca experiència constructiva però van convertir Drop City en un camp d’experimentació constructiva. El 1966 el mateix Buckminster Fuller els va atorgar el premi Dymaxion per la «síntesi estructural poèticament reeixida». Drop City va atreure la mirada de molta gent i va inspirar tota una generació de comunes alternatives.

Joan Grossman artista audiovisual, investigadora i productora amb residència a Nova York, ha realitzat treballs per a cinema, televisió, museus i performances.Els seus treballs s’han projectat i exposat en més de 25 països. Ha guanyat molts premis amb projectes a Àfrica, Xina, Rússia així com a diversos països europeus. Es va doctorar en Comunicació i Filosofia en la European Graduate School de Saas-Fee, Suïssa, on va treballar amb teòrics i directors de primera línia, com ara Claude Lanzmann, Agnes Varda, Peter Greenaway, Avital Ronell, Jean Baudrillard, o Jacques Derrida.

A la imatge, Drop City. Foto: Clark Richert.

