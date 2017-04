El CCA exposa “In The Meantime” de Rebecca Partridge

El CCA acull la segona exposició individual de Rebecca Partridge. Quan Partridge va residir per primera vegada als CCA Studios l’any 2011, va treballar en una aquarel·la de gran format representant un arbre que va trobar a la localitat veïna de Sant Elm. Tres anys després, va tornar a pintar aquest mateix arbre, durant la mateixa època de l’any, al principi de la primavera just abans de florir. Ara que està de nou als CCA Studios, continua aquest projecte i pinta la tercera part d’una sèrie que està destinada a realitzar durant la resta de la seva vida. Aquesta activitat d’atenció sostinguda no només creua la vida d’un arbre en particular, sinó també la relació evolutiva entre l’artista i el medi pictòric. Mentre que la fotografia captura un moment en el temps, l’actitud tranquil·la de la pràctica de Partridge emfatitza el procés temporal de la pintura, fomentant la reflexió lenta.

Aquesta sèrie va acompanyada de tres obres de la sèrie Night Forest, petites pintures amb tinta que representen diferents moments d’un mateix punt d’un bosc, en el qual l’artista va romandre durant tres nits. A primera vista aquestes obres introdueixen un cert component minimalista i serial, però després d’una lectura més propera, obre una experiència romàntica del propi bosc.

Mentre que aquestes obres s’estructuren al voltant de punts específics en el temps, In The Meantime assenyala els espais i possibilitats que existeixen al mig, descrivint també la naturalesa duradora de la pintura.

In The Meantime s’inaugura el 15 d’abril a les 12 del migdia i es pot visitar fins al 18 de juny.

