El CATPC a la Galerie Fons Welters

La Galerie Fons Welters d’Amsterdam presenta des del 28 de gener l’exposició del CATPC.

La creació d’escultures amb el cacau com a matèria primera, els artistes que componen el CATPC són treballadors de les plantacions que cullen matèria primera per a les empreses internacionals. Al Congo, com en altres parts, els treballadors de les plantacions són molt mal pagats per la seva contribució a la indústria mundial, ja sigui per a la indústria de la xocolata $ 100 mil milions o per a la producció d’oli de palma, utilitzat àmpliament en productes per a la llar comuna. Els treballadors de les plantacions congolesos en realitat no es pot permetre el luxe de viure dels salaris que reben pel seu treball i sobreviure sense els serveis bàsics com aigua potable i electricitat. Mitjançant l’ús de material procedent de les plantacions de cacau a tot el món en lloc de fer obres d’art, els membres de CATPC poden ocupar un altre lloc en la cadena de valor global, que normalment es reserva per als artistes de classe mitjana.

En col·laboració amb la seva organització germana de l’Institut per a les activitats humanes (IHA), fundat per l’artista holandès Renzo Martens i activa al Congo des del 2012, CATPC està construint actualment el Centre Lusanga Internacional d’Investigacions per a l’Art i la desigualtat econòmica (LIRCAEI) en una antiga plantació d’Unilever en una remota selva, que té com a objectiu posar el cub blanc per excel·lència per donar servei com un vector per al canvi social i ambiental. La seva ubicació és de crucial importància: el centre d’investigació es construeix en Lusanga, anteriorment Leverville, on els Lever Brothers (més tard l’empresa Unilever) van fundar la seva primera plantació d’oli de palma a 1911. És aquí, al cor del sistema de plantacions, a l’encreuament d’urgències ecològiques i econòmiques, en què el centre de recerca serà establir un programa de redefinir el mandat de l’art.

Aquesta exposició inclou escultures i dibuixos existents i nous produïts per membres de la CATPC, així com materials sobre les activitats i el context de la IHA al Congo.

