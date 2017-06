El Castell Etxauzia font d’inspiració d’Irantzu Lekue

El flamant inaugurat espai ARTgia Areto & sorgunea del barri de Judimendi acull des d’avui i fins el dia 14 de juliol de 2017 l’exposició Arnasa 01 de l’artista Irantzu Lekue. La mostra es composa de sis quadres de gran format que té com a centre al Castell Etxauzia de Baigorri “la seva història i el seu entorn, el seu passat, el seu present el seu futur, vinculat al projecte Etxauzia que ha nascut per revitalitzar-lo, com llançadora de somnis i il·lusions”. Del castell existeixen referències des del segle XI i ha estat estretaente lligat a diversos esdeveniments de la història navarra. El projecte va començar amb l’estància de Lekue a Baigorri, “amb el contacte amb la seva gent i amb el seu entorn”. Així durant diversos dies va desenvolupar obres paisatgístiques i figuratives de l’entorn d’Etxauzia “reparant en l’entorn, en les vistes de Etxauzia o en el poble des de les vinyes que l’envolten”, explica Lekue. “Un marc idoni per crear” del qual emana la sèrie Arnasa 01 on les obres estan creades en tècnica pictòrica mixta a través d’una pinzellada dinàmica, “similar a l’impressionista, que representa la fugacitat de la llum en l’instant a plasmar in situ”.