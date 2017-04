El Casal Solleric continua sense director

El Casal Solleric de Palma i el CAC ses Voltes continuen sense director, després de la renúncia de la persona escollida pel jurat qualificador de la convocatòria.

La vicepresidència del Patronat de la Fundació Palma Espai d’Art ha donat compte als membres que conformen el Patronat del resultat de la convocatòria per cobrir la plaça de director/de Creació Artística de l’entitat: “Un procés que ha dut a terme una comissió independent formada per especialistes del sector de les arts visuals i que ha donat com a resultat l’elecció d’una persona que finalment ha renunciat. Per tant, i tenint en compte que varen ser dues les persones que varen ser escollides per a la fase d’entrevista, els membres del patronat han acordat donar un termini de 7 dies naturals perquè els membres amb vot de la comissió de selecció motivin per escrit la valoració de l’entrevista de la persona que va quedar descartada d’acord amb els punts que establien les bases de la convocatòria en aquesta fase. Aquests punts són: La capacitat per desenvolupar xarxes de relacions locals, estatals i internacionals que propiciïn la col·laboració amb altres centres d’activitat similar i/o organismes culturals per a l’organització conjunta de projectes i activitats. Els dots de lideratge i la capacitat de motivar i inspirar l’equip de treball. La capacitat de representar públicament la Fundació Palma Espai d’Art”.

La designació del nou responsable del Casal Solleric ha despertat molta controvèrsia en l’àmbit artístic de les Balears. Hi ha hagut acusacions de coaccions i diferents col·lectius, així com el jurat qualificador, han mostrat la seva disconformitat per la forma que s’estan produint els esdeveniments.

El Casal Solleric viu una situació d’interinitat pel que fa a la direcció des de fa quasi dos anys.

