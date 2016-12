El Casal Solleric acollirà una exposició de Toni Catany a l’espera del nou director

El patronat de la Fundació Palma Espai d’Art ha aprovat el dia 28 de desembre del 2016 programar el el mes d’abril l’exposició “Toni Catany. D’anada i tornada”. A més, també s’ha donat el vistiplau a la convocatòria de la plaça de director/directora de Creació Artística de l’entitat. Un cop es publiqui la convocatòria al BOIB, els aspirants disposaran de 20 dies per presentar la seva sol·licitud. Un altre dels punts que s’han acordat és la convocatòria de propostes per a la programació d’activitats i residències d’artistes al CAC ses Voltes que es desenvoluparan entre febrer i abril del 2017, que permetrà iniciar l’activitat a ses Voltes com a centre de projectes autogestionats.

“Toni Catany. D’anada i tornada” ha estat comissariada per Alain D’Hooghe i Antoni Garau, vicepresident i director de la Fundació Toni Catany respectivament, i tots dos col·laboradors estrets i amics personals del fotògraf. La mostra, produïda per la Fundació Catalunya La Pedrera, té un caràcter retrospectiu i, a més, vol revelar un Catany força diferent de com se’l coneix i del record que s’acostuma a tenir del seu treball. L’exposició compta amb unes 150 fotografies, el 70 per cent de les quals són inèdites. Vol fer una revisió del treball de Catany amb una mirada transversal que entrecreua cronologies i geografies (des de la seva Mediterrània al Carib o l’Índia), posant un èmfasi especial en les fotografies realitzades en la seva darrera etapa, fins al 2013.

El patronat també ha aprovat el pressupost per al 2017 i l’inici dels tràmits per reconvertir la Fundació en una altra entitat que garantirà la professionalitat, la pluralitat i la participació en la presa de decisions. A més, també s’ha donat el vistiplau al pla d’actuació per al 2017 a l’espera del nou director de creació artística, que acabarà de conformar la programació.

A la imatge, el Patronat del Casal Solleric.

Etiquetes: Casal Solleric · Toni Catany