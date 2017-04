El captiveri de Patricio Salinas a La Grey

annaïs miró

Del 22 d’abril al 3 de juny de 2017, la Galeria La Grey, al carrer sant Llorenç, 3, de Tarragona, acull l’exposició Geometría de un cautiverio de l’artista Patricio Salinas. La proposta de Patricio, a La Grey, és un viatge, un periple d’anada i tornada. Una travessia iniciada l’any 1973, quan Patricio Salinas tenia 24 anys. El lloc: Chacabuco, al desert d’Atacama (Xile). Els seus retorns, anys després, al camp de presoners on va estar captiu, és una manera de posar-nos davant de la nostra mirada llunyana, els esdeveniments de Xile, aquell fatídic any. També és tornar per mantenir la memòria fresca sobre el que va passar, per no oblidar les persones que va conèixer. Però, a més, hi ha una altra lectura en la seva exposició. A Geometría de un cautiverio s’hi desenvolupa un mapa de la infàmia, que no està gens lluny de nosaltres, ni en la forma ni en el seu contingut. Això és el que li dóna a aquesta mostra una actualidad impactant. Cada poc temps podem llegir a les notícies el descobriment de nous camps de presoners que els governs de diferents països intenten mantenir ocults, llocs fora de circuït, allunyats de les poblacions, on s’hi exerceix la violència sense haver de donar explicacions. On la deshumanització és brutal. Chacabuco pot trucar-nos a la porta de casa en qualsevol moment. A banda del valor estètic de les fotografies que presenta Patricio Salinas, no podem deslligar-la, ni hem de fer-ho, del seu valor testimonial, de les històries que engloba cada instantània. No hem d’oblidar que la violència contra l’“altre” està a l’ordre del dia i que, malauradament, històries com la de Patricio, segueixen tenint lloc davant dels nostres ulls estupefactes.

