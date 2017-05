El Cadaqués de José Luis Scaffo a la Galeria Iturria

annaïs miró

Del 27 de maig al 9 de juny de 2017 la Galeria Iturria, al Carrer Unió, 14, de Cadaqués acull l’exposició Cadaqués en blanco de l’artista José Luis Scaffo, nascut a Montevideo, Uruguay l’any 1972, on resideix fins el 2001. La seva formació en les tècniques del dibuix s’inicia a la Universitat ORT de Montevideo i l’any 2001 es trasllada a Miami per fer una residència a l’ArtCenter de South Florida. Durant l’any 2003 realitza diversos tallers de dibuix i pintura amb Derek Pala. L’any 2005 es trasllada a Barcelona. Des de 2008 sosté una exposició permanent a l’espai de Galeria Iturria de Cadaqués. La seva pintura és atrapada per la llum de Cadaqués que il·lumina la seva obra. El blanc brillant de mar i el cel desdibuixa l’horitzó i fa ressaltar la silueta de cases encalades hissades sobre secs turons. Els seus olis sobre llenç proposen un dibuix fidel però aconsegueixen aquell ambient irreal que ja va fascinar al gran Salvador Dalí.

