El CAC Màlaga exposa l’obra de Jia Aili a Europa

El Centre d’Art Contemporani de Màlaga presenta, el 17 de març, Jia Aili, títol de la mostra comissariada per Fernando Francés, que reuneix 37 pintures i diversos materials de l’artista xinès. Jia Aili és un dels pintors emergents xinesos més destacat que reflecteix en les seves obres els canvis dramàtics produïts en la societat xinesa contemporània. L’artista juxtaposa característiques contemporànies amb un estil tradicional figuratiu. Les seves obres, inundades de paisatges apocalíptics amb una paleta de negres, grisos i blaus, provoquen un profund sentiment d’esglai i evoquen una profusa admiració a allò sublim. Persones ofegades per la solitud, perdudes entre diferents avanços tecnològics, guerres i bombardejos que devasten ciutats, conviden l’espectador a reflexionar sobre el paper de l’ésser humà al planeta.

“La pintura és per a mi la millor manera d’expressar el que sento; crec que l’art existeix des del mateix inici dels éssers humans. M’interessa la pintura per expressar els meus propis pensaments i experiències i l’art que m’envolta”, explica Jia Aili (Dandong, Liaoning, Xina, 1979). L’artista convida a reflexionar sobre la realitat viscuda a la Xina en els últims anys i utilitza principalment llenços de grans dimensions, ja que per a ell no hi ha millor format per mostrar la realitat que un mirall de dimensions colossals.

Per a Fernando Francés, director del CAC Màlaga, “tot i la situació de pessimisme i estancament social que es produeix gràcies a les noves tecnologies –amb què tot i estar connectats amb tot el món a una velocitat impensable, molts individus se senten aïllats i sols– Jia Aili crea obres de grans dimensions que aconsegueixen que els espectadors empatitzin totalment amb la bellesa que transmet”.

L’exposició, la més important d’Aili a Europa, es pot veure del 17 de març al 18 de juny al CAC de Màlaga.

Etiquetes: CAC Màlaga · Fernando Francés · Jia Aili