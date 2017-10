El CAC dedica una retrospectiva a Ignacio Tovar

El Centre d’Art Contemporani de Màlaga, Carrer Alemanya, s/n, presenta a partir del 20 d’octubre Cantándote bajito, títol de la mostra comissariada per Fernando Francés. L’exposició reuneix una quinzena de pintures i dibuixos de les últimes dues dècades de creacions d’Ignacio Tovar. El pintor abstracte sevillà troba la inspiració per al títol de les seves obres a la poesia del flamenc, així, titula les seves obres amb versos de soleares i amb nom de cantaores i de bailaoras. La precisió dels tons de les seves pintures es deu als colors vius aconseguits gràcies als pigments utilitzats per l’artista que aporten a més una opacitat i brillantor que fan úniques les línies ondulants de les seves obres.

“Voldria que el curs de la meva obra fos com el d’un riu, que després de tímids i incerts inicis, es nodreix amb les influències del món exterior, creua per paisatges diversos, sempre nous, plens de grates sorpreses, superant passos estrets, dubtes i meandres, enriquint-se, eixamplant amb el temps, fins arribar al mar, fins arribar a la plenitud “, defineix l’artista Ignacio Tovar sobre la seva obra.

Segons Fernando Francés, director del CAC Màlaga, “en els últims anys, l’obra de l’artista sevillà ha guanyat en interès per l’espiritual i l’espai buit, creant una atmosfera més boirosa, menys contundent i definida on ja no prenen tant protagonisme les variacions o contrastos cromàtics, sinó els matisos i profunditats espacials que es generen en l’extensió d’un mateix color. La càrrega expressiva en les pintures abstractes d’Ignacio Tovar és evident, el color sembla desbordar-se del llenç i crear en el seu ambient una mena de boira. En la seva obra és tan important el color, que abans que tenyir, s’expandeix i dispersa. En l’obra de Tovar, la participació afectiva de l’espectador és clau, sense la qual no és comprensible la totalitat de l’obra d’art. Una possibilitat per al coneixement real de l’obra és projectar-hi la nostra subjectivitat. És quan es produeix aquesta conversa de tu a tu amb l’artista. Igual que el flamenc, les obres de Tovar no són només un espectacle de força, sinó també estètic, d’estil i ple de carisma “.

Ignacio Tovar (Castilleja de la Costa, Sevilla, 1947) porta més de cinquanta anys realitzant pintures i recentment també abasta la fotografia. Constant, les seves obres desborden optimisme, i pensa que totes les seves creacions han estat totalment necessàries, perquè cadascuna donés peu a la següent. Per això l’emociona la seva exposició al CAC Màlaga, ja que hi ha diverses obres que formen part d’Cantándote baixet que fa anys que no s’exposen o que mai ho han fet. Gràcies a aquesta selecció d’obres d’Ignacio Tovar, l’espectador podrà observar com s’ha anat desenvolupant l’esquema de composició de l’artista i com ha anat canviant la forma de solucionar els problemes pictòrics que aquest ha anat trobant.

A la imatge, vista de la mostra.

