El CA2M mostra dos moments clau de l’escultura de les últimes dècades

El CA2M Centre d’Art Dos de Maig de la Comunitat de Madrid, Puerta del Sol, 7 de Madrid mostra a partir del 27 d’abril una nova exposició, Col·lecció XVI. Escala, amb obres escultòriques de la seva Col·lecció i de la Col·lecció Fundació ARCO.

La mostra agrupa obres contemporànies de dos moments clau de l’escultura en les últimes dècades: la tradició del minimalisme, i l’art conceptual internacional des dels anys 70 i els seus desenvolupaments en l’anomenada Nova Escultura Espanyola dels anys 80. La mostra compta amb els artistes espanyols Txomin Badiola, Pello Irazu, Ángeles Marco, Juan Muñoz, Miquel Navarro i Susana Solano, als quals se sumen mestres internacionals com Carl Andre, Anthony Caro, Donald Judd, Richard Long, Mario Merz i Ulrich Rückriem .

L’exposició continua la línia de recerca ja iniciada per la institució sobre les formes de mostrar i els diferents llenguatges museogràfics. En aquesta ocasió, la selecció segueix una tradició museística present des del naixement dels museus al segle XVIII i que consisteix en l’exhibició d’escultures en els seus patis interiors, permetent que diferents fragments de la història de l’art convisquin en un mateix espai diàfan amb la intenció de facilitar una mirada comparada. Per a això, el CA2M aprofita el nou espai obert des del passat mes de desembre, un espai de gran escala que compta amb llum natural i que ha fet possible, per primer cop, l’exposició d’obres de gran format de la seva Col·lecció.

Entre les peces que podem trobar a l’exposició estan Standing Stone Line (1987) de Richard Long (Bristol, Regne Unit, 1945), un dels majors exponents del Land Art europeu i les obres encaixen dins del que Rosalind Krauss va definir en ” l’escultura en el camp expandit “com un terme mitjà entre l’arquitectura i el paisatge. Els dos escultors principals de l’art minimalista americà, Donald Judd (Excelsior Springs, EUA, 1928) i Carl Andre (Quincy, EUA, 1935), permeten entendre els seus procediments industrials i amb formes geomètriques simples que es repeteixen en una línia seriada, en exemples importants del moviment en EUA.

A la imatge, obra presenta a la mostra “Col·lecció XVI. Escala”.

