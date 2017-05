El CA2M inaugura una exposició dedicada a Espacio P

Espacio P va néixer per iniciativa del polifacètic artista Pedro Garhel i va esdevenir un dels primers espais autogestionats per artistes a Madrid. Dedicat a la investigació, formació, producció i difusió de la performance i altres pràctiques, va desenvolupar les seves activitats a les zones frontereres entre les arts visuals, escèniques i sonores entre 1981 i 1997.

A partir del seu arxiu, l’exposició Espacio P planteja diversos eixos temàtics per donar visibilitat a les relacions entre l’art d’acció i el llenguatge audiovisual, la cultura del do it yourself entre Fluxus i Punk, intervencions en l’espai públic, la qüestió de gènere als vuitanta o el trànsit de l’era analògica a la cultura digital.

La inauguració de l’exposició és el 3 de juny a les 12 del migdia. Coincidint amb la inauguració tindrà lloc la performance Las respiraciones de Los Torreznos i el concert de música improvisada A corazón abierto de Arrizabalaga, Belda, Colis, Escribano, López, i Westerdahl. L’entrada és lliure.

Etiquetes: CA2M · Espacio P · Pedro Garhel