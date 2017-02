“El bosque nuevo” d’Emilia Trueba, a la galeria Siboney

El Bosque Nuevo és el nou projecte de l’artista Emilia Trueba amb el qual, torna a la seva Galeria de sempre, la Siboney de Santander, després d’una temporada allunyada del circuit de l’art. A El bosque nuevo concentra una sèrie de fotografies, escultures en fusta, pintura i dibuix en un sol espai, reflectint així la diversitat de la pràctica artística.

El discurs en el qual se centra l’exposició és la seva experiència al sud d’Anglaterra durant els anys 2013 i 2014, quan es dedica a fotografiar el bosc de la New Forest i grans jardins, com el de Stohunhead. L’exposició presenta una selecció de tres fotografies, que provoquen reflexió sobre la naturalesa i serveixen de metàfora de l’arbre com a vida i mort. El bosc antic és màgia i símbol. L’escultura central està realitzada en fusta de cedre, arbre mil·lenari originari de les muntanyes de Síria i Líban i els dibuixos amb traços gestuals i ràpids evoquen a la llibertat, l’emoció, i l’impuls com a argument. L’artista explora idees i relata esdeveniments. Trueba fa d’artesana, manipula l’objecte i construeix un espai on els diferents elements units, i de vegades confrontats entre si, afegeixen noves perspectives, diferents signes i múltiples referències a les vivències personals, els estats anímics, les conviccions ideològiques o polítiques i qüestions més formals.

El Bosque nuevo s’inaugura dimecres 1 de març a les 8 de la tarda i es pot visita a la Galeria Siboney (c/ Santa Lucía, 49 Santander) fins al 9 d’abril de 2017.

Etiquetes: Emilia Trueba · Galeria Siboney de Santander