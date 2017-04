El “Bosque insospechado” de Dora Piñón a la Galeria Espiral

La galeria Espiral presenta l’exposició “Bosque insospechado, amb la qual es mostra, per primera vegada a Cantàbria l’obra de l’artista Dora Piñón després de l’èxit obtingut a la fira de Estrasburg.

Piñón, llicenciada en Belles Arts per la Universitat Complutense de Madrid i amb un recorregut professional de més de 20 anys sempre centrat en la pintura, s’emmarca dins de l’informalisme abstracte. A Bosque insospechado presenta treballs que tracten de la sublimació de totes aquelles sensacions percebudes de la natura i canalitzades a partir de simples línies d’un primer esbós. Són obres amb una estructura paisatgística, on hi queden plasmades les llums i les ombres del bosc –i gairebé les seves olors–, inspirades en l’espai natural de Valverde de los Arroyos, a Guadalajara, on Piñón té el seu estudi.

Diu Paloma Peláez Bravo, professora a la Facultat de Belles UCM, que l’obra de Dora Piñón és el resultat d’un art sincer, una obra involucrada en la investigació pictòrica i el pensament plàstic; una obra sense prejudicis i una artista que s’imposa davant allò bidimensional des d’una posició que, allunyada de modes i estratègies, cerca la veritat més absoluta en allò que fa; i tot això es pot percebre en la llibertat i bellesa plàstica dels llenços que es presenten a la Galeria Espiral.

Dora Piñón ha estat becària de la Fundació Santa Maria de Albarracín i en el seu currículum figuren premis i exposicions tant a Espanya com a l’estranger. Des 2014, és membre de l’equip docent del Curs Superior de Paisatge d’Albarracín organitzat i avalat per un equip de professors de la Facultat de Belles Arts de Madrid.

Bosque insospechado s’inaugura el 8 d’abril a 2/4 d’1 del migdia a la galeria Espiral (plaça de la Villa, 18) de Noja. L’exposició es pot veure fins al 21 de maig.

