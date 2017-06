El Bosco protagonitza l’ultim projecte del Consorci de Museus

gisela chillida

El Centre del Carme, carrer del Museu 2 de València presenta fins el 10 de setembre de 2017 el projecte Els Pecats Capitals, impulsat pel Projecte 3 del Consorci de Museus i que pren a Bosco protagonista. Manu Blázquez, Vicente Aguado i Silvia Martí presenten tres propostes d’instal·lació i performance que reflexionen sobre la condició humana, el penediment, la temptació i els seus còmplices.

El Bosco va reproduir els set pecats capitals com escenes de la vida quotidiana, que il·lustren costums i vicis de l’època. 500 anys després els pecats capitals segueixen inspirant als artistes visuals suscitant interessants reflexions sobre la temptació i tot el que envolta el fet pecaminós. El Centre del Carme presenta tres propostes que actualitzen el concepte de pecat des de diferents perspectives i llenguatges artístics.

Manu Blázquez (València, 1978) amb la seva obra ‘Dei Canti Lamentosi’ se centra en el moment posterior a l’acte pecaminós, és a dir, en la presa de consciència i posterior lament després d’haver comès un acte que se sospita immoral o no d’acord amb els preceptes religiosos o culturals. Per a això, l’autor ha realitzat un gran mur de paper i vidre destinat a la reflexió del visitant.

Amb ‘Loteries i pecats de l’Estat’ Vicente Aguado (València, 1980) incideix en els set pecats capitals coincidint amb les set loteries “capitals” existents a Espanya. El govern estaria fomentant les qualitats, emocions i sentiments pecadors a través dels jocs d’atzar legalitzats. Cada un dels set pecats capitals està relacionat amb els set principals jocs d’atzar oferts per l’organisme de Loteries i Apostes de l’Estat: Travessa futbolística (ira); la grossa de la Primitiva (avarícia); Bonoloto (enveja); Quinigol (mandra); Primitiva (gola), Lototurf, la travessa hípica (luxúria), Euromilió, (supèrbia).

Silvia Martí Marí (València, 1966) explora les relacions entre el públic i el privat , abastant, entre d’altres, qüestions d’art públic. La seva obra ‘endolcir pecats’ es presenta com un gest poètic / performàtic per pal·liar algun pecat propi o aliè convidant a l’espectador a triar alguna de les paraules que componen els 7 pecats capitals escrits amb xocolata. Així la luxúria acaba sent joiosa i la ira s’aplaca en menjar un trosset de xocolata.

El director del Consorci de Museus ha explicat que “aquesta exposició, tanca el cicle de mostres col·lectives del Projecte 3 CMCV, que hem substituït per la convocatòria pública Escletxes, de producció artística i suport a la investigació”.

En aquest sentit el director del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana, ha recordat que “amb Escletxes no només tripliquem la inversió per a cadascuna de les propostes artístiques, sinó que el que es pretén és mostrar el treball que estan realitzant els creadors a la actualment, les seves temàtiques pròpies, donant total llibertat de desenvolupament a les seves línies d’investigació “.

Per destacar la rellevància d’aquesta nova convocatòria, de la qual ja es pot veure la primera exposició al Centre del Carme, ‘Hugo Martínez-Tormo. La deriva d’un gest post-romàntic ‘Pérez Pont ha donat dues xifres “a l’última edició del Projecte 3 CMCV es van presentar 27 projectes mentre que a la primera edició de Escletxes han concorregut 103 projectes”.

A la imatge, “Loteries i pecats de l’Estat” de Vicente Aguado.

Etiquetes: Manu Blázquez · Silvia Martí Marí · Vicente Aguado