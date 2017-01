El Born, La Pedrera i el Museu Picasso, els més visitats de Barcelona l’any 2016

Durant el transcurs de l’any 2016 els museus, centres patrimonials i els centres d’exposicions de la ciutat de Barcelona van rebre un total de 11.378.483 visitants. Una xifra que el tinent d’alcaldia d’Empresa, Cultura i Innovació, Jaume Collboni, ha valorat positivament. “El nostre objectiu”, ha confessat, “és poder incrementar els visitants dels museus de la ciutat i superar-la”. Collboni ha assenyalat que per tal d’assolir aquest objectiu es treballarà en tres direccions diferenciades, repensant estratègies, i amb objectius específics per a cada una d’elles. “Cal consolidar i potenciar que el públic local dels museus, no solament els visiti, sinó que repeteixi l’experiència i la consolidi com a hàbit cultural. S’han de repensar activitats per al públic escolar, ser més eficients en aquest sentit, partint del concepte de museu com a font de coneixement i divulgació. I finalment, cal buscar estratègies específiques per al públic turista, treballant perquè els nostres grans equipaments esdevinguin centres de referència per les seves programacions, ja siguin les seves exposicions temporals com les seves col·leccions permanents”.

Visitants del 2016:

Centres gestionats per L’ICUB: Museu del Disseny de Barcelona, 117.267; Museu Frederic Marès, 37.825; El Born Centre de Cultura i memòria, 1.306.230; Reial Monestir de Santa Marta de Pedralbes, 71.161; Museu d’Història de Barcelona MUHBA, 926,571 (MUHBA Plaça del Rei, 259.063; MUHBA Park Güell. Casa del Guarda, 545.289 i MUHBA, altres seus, 122.219).

Fundacions i consorcis amb presència de l’ICUB: Museu Picasso, 954.895; Museu de la Música, 54.432; Museu de Ciències Naturales de Barcelona, 232.306 (Museu Blau, 154.930; Jardí Botànic, 77.376); Museu Marítim de Barcelona, 300.339; Museu Nacinoal d’Art de Catalunya, MNAC, 820.516; Museu d’Art Contemporani de Bacelona, MACBA, 324.584; Fundació Joan Miró, 425.067 i Fundació Antoni Tàpies, 62.450.

Altres centres municipals: Recinte Modernista de Sant Pau, 259.330; Pavelló Mies van der Rohe, 105.069; Museu Olímpic de l’Esport Joan Antoni Samaranch, 66.661 i Museu dels Autòmats del Tibidabo, 139.761.

Centres d’exposicions gestionats per l’ICUB: La Virreina centre de la Imatge, 92.772; La Capella, 50.782; Fabra i Coats-Centre d’Art Contemporani, 10.202; Arxiu Fotogràfic de Barcelona, 14.293 i Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, CCCB, 456.923.

Centres de la Generalitat de Catalunya: Museu d’Història de Ctalunya, 142.601.

Centres privats: CosmoCaixa, 757.245; Fundació Foto Colectania, 24.230; Fundació Fran Daruel, 214,481; Fundació Suñol, 8.354; Hash Marihuana Cáñamo & Hemp Museum, 12.825; La Pedrera, 1.207.087; Museu de la Moto, 11.900; Museu Egipci de Barcelona, 264.088; Museu Geológic del Seminari de Barcelona, 5.621; Museu del Modernisme Català, 40.771 i Museu de la Xocolata, 135.344.

Centres d’exposicions: CaixaForum, 753.944; Fundació Mapfre-Casa Garriga Nogués, 172.595.

La font de dades són els museus o centres. Ha elaborat l’informe l’Observatori de dades Culturals de Barcelona. Institut de Cultura. Ajuntament de Barcelona. Els centres i museus que no figuren en la relació, no han facilitat les dades.

A la imatge, el Born.