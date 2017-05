El blanc i negre de Katy Pastor a l’Hotel Eurostars

annaïs miró

De l’1 de juny al 30 de setembre de 2017, l’Hotel Eurostars de La Corunya, al carrer Juan Serbastián Elcano, 13, acull l’exposició Black&White de l’artista Katy Pastor. Les obres que composen aquesta mostra són treballs d’experimentació pictòrica amb el color. L’artista barcelonina treu partit a l’elegància del blanc i el negre amb cadascuna de les seves obres, que són producte d’accidents imprecisos, càrregues, línias, volums, etc. Formada en les especialitats de dibuix, pintura, escultura, paper artesà, fotografia i multimèdia per l’Escola d’ Arts i Oficis de la Diputació de Barcelona, Katy Pastor és una artista multidisciplinar el treball de la qual reflexiona sobre els espais i objectes descontextualitzats. En algunes de les obres s’ha pres la llicència d’afegir tocs de color que confereixen un punt de subtilesa a la ambigüitat de les composicions, alliberant l’acte de creació, explica l’artista. El resultat és una sèrie que en ocasions remet a l’abstracció geomètrica d’artistes com Piet Mondrian.

