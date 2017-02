El Banc&Black de Fina Morera a l’Espai 3r Esquerra

annaïs miró

Del 2 al 30 de març de 2017, s’inagura la primera exposició de la programació 2017 de l’Espai 3r Esquerra, al carrer Anselm Clavé, 32, 3r de Girona. La mostra porta per títol BanC&BlacK de l’artista Fina Morera. Coordinat per Rita Andreu i Olga Taravilla, i sota el títol “Amb intenció”, la programació acabarà el mes de desembre de 2017. Fina Morera és l’artista encarregada d’obrir la programació expositiva de 2017 de l’espai 3er Esquerra de CoEspai. A BlanC&BlacK l’artista explora les relacions entre el blanc i el negre, entre la llum i l’ombra, a través d’una selecció de pintures, dibuixos i collages. Fina Morera (Girona, 1954) va estudiar dibuix i pintura a l’Escola Municipal d’Art de Girona i escultura a l’escola d’art Riu d’Art de Riudellots de la Selva. Treballa especialment les tècniques mixtes, collage amb teles, papers, tinta xina, aquarel·les i acrílics. Fina Morera investiga, com els expressionistes abstractes americans de mitjans del segle XX, l’automatisme defensat pels surrealistes. La raó defuig; l’acció del cos, de la mà, de la mirada, fan sorgir del no-res símbols i emocions que s’apropen a la lingüística universal, a un llenguatge sense paraules. La mostra és molt més que l’encontre de dos colors: és la vehiculació del missatge amb el color i el material que ens fa pensar en l’artista escriptora, la que atrapa la matèria i li dóna una grafia, en un intent de recreació i de reapropiació del procés creatiu. «Amb intenció» són les paraules amb què han volgut donar nom a la programació expositiva del 3er Esquerra per l’any 2017. «Amb intenció» han triat cadascun dels projectes que en formen part. L’elecció de les persones que hi participen i les seves propostes no segueix, però, un fil comissarial, de fet, l’última proposta «Matar un comissari», d’Olga Taravilla, ens parlarà d’aquesta nova direcció, del trencament de fils, d’un retorn. El projecte «Joguines?» de Rita Andreu, pierre d.la i Sebi Subirós té com a punt de partida l’encontre amb una joguina. El joguet és l’eix vertebrador d’aquest projecte, que obre noves reflexions i recupera, amb una altra mirada, la infància dels jocs. A «Desmemòria», de Núria Merino, les imatges es desdibuixen i els textos perden sentit, traçant línies que inventen geografies de l’oblit. Barbara Cardella, guanyadora de la Beca Espai, desenvoluparà «El que falta a Girona», amb el qual reflexiona sobre el que configura un espai propi; a través d’elements que recupera o recull a la ciutat on habita. Finalment, per començar la programació, Fina Morera a «BlanC&BlacK», jugarà amb la dualitat de la presència i l’absència per explorar les relacions entre la llum i l’ombra.

