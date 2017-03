El “4 Gats”, Medalla d’Or de Barcelona

L’Ajuntament de Barcelona ha aprovat l’entrega de la medalla d’Or al Mèrit Cívic al Restaurant 4 Gats en reconeixement a la seva trajectòria cultural al llarg dels seus 120 anys d’història. Aquest guardó representa la màxima distinció que concedeix el consistori a organismes i personalitats que, per la seva tasca, han contribuït de manera fonamental en la vida social i econòmica de la ciutat. L’acte d’entrega de la Medalla tindrà en una cerimònia que se celebrarà en les setmanes vinents.

Durant el ple s’ha reconegut el paper clau del Josep Maria Ferré, propietari del Grup Ferré, empresa gestora de l’emblemàtic restaurant, en la reobertura dels 4 Gats ara fa 40 anys després d’uns anys en què l’establiment va romandre tancat.

La història de Barcelona i Els 4 Gats està íntimament lligada i es remunta a 1897, any en què el restaurant va obrir les seves portes en la Casa Martí, la mateixa ubicació que ocupa avui en dia. Fundada per Pere Romeu, des de bon inici intel·lectuals i artistes de l’època com Santiago Rusiñol, Ramon Casas, i Miquel Utrillo (junt amb Romeu els 4 Gats originals) convertiren el restaurant en un lloc de culte idoni per reunir-se i protagonitzar les seves tertúlies. Així mateix, el restaurat va acollir la primera exposició individual de Pablo Picasso. Avui dia, segueix representant un referent de cultura, literatura i art català i un dels llocs més emblemàtics de la ciutat.

Aquest 2017, el restaurant compleix els seus 120 primers anys d’història i ho celebra amb tota una sèrie d’actes que giren entorn de la cultura, la solidaritat i la gastronomia.

