El 25é Premi Telax reuneix les obres de 21 artistes

L’exposició del 25 Premi Telax, que reuneix les obres dels 21 artistes seleccionats per aquest concurs d’Art Contemporani que celebra anualment la Galeria Antoni Pinyol des dels seus inicis en l’any 1992, es podrà visitar de l’1 de juliol al 22 de juliol de 2017 .

En aquesta edició, la majoria dels artistes que hi participen es mouen en el camp de la pintura, tot i fer-ho a través de tendències molt diverses, no obstant, també trobem espai per a la fotografia. Els treballs mostren estètiques ben diferents, des d’obres que encara busquen referents en la pintura dels anys 70, fins a d’altres més properes a l’art conceptual i minimal, passant per treballs de gran càrrega simbòlica i d’altres amb una tècnica gairebé hiperrealista.

El jurat d’aquesta edició ha estat format per Joan Rom, llicenciat en Belles Art i professor de l’Escola Art i Disseny de Reus; Cristina Pinyol, arquitecte d’interiors i grafista; Noemí Rabassa, Dra. en Economia i Empresa i professora de màrqueting i comunicació de la Universitat Rovira i Virgili; Anton Brufau, farmacèutic i col·leccionista; Antoni Pinyol, arquitecte i director de la galeria.. Comptarem amb la presència d’alguns dels artistes i es farà públic el veredicte del jurat.

A la imatge, cartell de la 25ena edició del Premi Telax.

