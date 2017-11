“El 10 de la Reial” a la Fundació Setba

El dia 23 de novembre, la Fundació Setba inaugura El 10 de la Reial, una exposició que repassa la història de l’immoble on es troba la seva seu institucional i que s’emmarca en el projecte La memòria de la plaça.

Aquest any Setba celebra 10 anys, és per això que ha decidit indagar en el passat de l’immoble on es troba, al número 10 de la plaça Reial. Un pis amb molta història, perquè hi han viscut tres importants personatges del món de la cultura: Francesc Pujols, José Pérez Ocaña i Lluís Llach.

Francesc Pujols. Agost 1882. Poeta, crític d’art, escriptor, conferenciant, liceista, humorista, filòsof… Pujols va néixer al número 10 de la plaça Reial l’11 d’agost de 1882. Íntim amic de Dalí o Pau Casals, entre d’altres. Una placa commemorativa a les porxades de la plaça Reial recorda el seu naixement en aquesta finca.

José Pérez Ocaña. 1982-1983. Pintor naïf, anarquista i activista LGBT. Va marxar del seu poble natal, Cantillana (Sevilla) el 1971. Va comprar el pis del número 10, l’any 1982. Aquí només s’hi va estar un any, fins que va morir quan vestia una disfressa de paper maixé amb un sol que es va incendiar.

Lluís Llach, 1983 – 1999. Músic, cantautor, escriptor i polític. Va comprar el pis de la plaça Reial als hereus d’Ocaña l’any 1983. Hi va viure durant més d’una dècada i la reforma que en va fer, l’ampliació de les estances i el particular color de les parets, s’ha mantingut fins avui.

Amb motiu d’aquest desè aniversari, la Fundació Setba ha impulsat la creació d’un arxiu online que contindrà el material audiovisual i documental que ha anat recollint al llarg d’aquests cinc anys, sobre la història de la plaça Reial. La voluntat és que l’arxiu creixi, any rere any, amb el propi projecte expositiu i les aportacions de particulars i institucions. La presentació de l’arxiu online es farà el mes de gener de 2018. L’exposició, que comptarà amb fotografies, objectes personals, material d’arxiu i audiovisuals sobre el pas d’aquests tres personatges per El 10 de la Reial, es podrà visitar fins al 24 de febrer de 2018.

