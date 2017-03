Eider Bernaola i Leire Bikuña: “Girls can do it!”

gisela chillida

Eider Bernaola (Gasteiz 1992) i Leire Bikuña (Iruña 1993) joves fotogràfes, presenten el 8 de març a les 10:30 del matí el seu nou projecte Girls can do it, al qual es podrà accedir al web www.girlscandoit.es.

Utilitzen la fotografia com a forma d’expressar la seva opinió, investigar, reflexionar i aprofundir sobre a els estereotips existents al voltant de la representació de la dona al llarg de la història. Actualment seguim en una situació de desigualtat innegable. S’ha avançat, però no prou ja que per a les artistes es viu en un context de falsa igualtat que ha fet que ens relaxem, ja que si no hi ha res pel que lluitar vol dir que tot està bé. Des que va començar aquest any fins al dia 2 de març, només a l’estat espanyol, 19 feminicidis. 19 dones assassinades per homes, 19 víctimes de violència masclista, -sense comptar fills i familiars-. Per a Bernaola i Bikuña és una mostra clara que encara queda molt per fer.

El context en el qual neix aquesta imatge que utilitzen, ha servit de referència per crear el projecte ja que els exigeix ​​a les dones assumir un rol tradicionalment acceptat com masculí, se’ls demana que trepitgin un terreny que fins llavors pràcticament estava reservat als homes. La intenció de reinterpretar aquest cartell és recordar que la força no és un atribut exclusiu d’un gènere, és una qualitat de les persones. El gènere, i els rols associats, són una construcció social que es poden canviar a favor de l’equitat. Per a la realització d’aquest projecte es va fer una convocatòria via xarxes socials en què van participar al voltant de 50 dones voluntàries.

Leire Bikuña incideix que “la icònica il·lustració en la qual hem inspirat el nostre projecte, no és precisament una imatge que pugui considerar-se feminista. Es tracta d’un símbol encunyat des d’uns interessos capitalistes i que res tenien a veure realment amb l’empoderament de les dones. No obstant això la seva repercussió al llarg de la història és rellevant i per això creiem necessària una contextualització per poder entendre l’essència del projecte “. El cartell apareix als Estats Units durant la Segona Guerra mundial, concretament creat per J.Howard Miller en 1943 per a una empresa manufacturera del sector de l’electricitat “buscaven, amb aquesta propaganda animar i motivar els treballadors”, subratlla Bernaola. És a dir, “que aquest cartell forma part d’una campanya militar propagandística per part del govern.

No obstant això, el paper femení en el mercat laboral tenia una data límit: la fi de la guerra. Quant els combatents van tornar de la batalla, elles van tornar al seu lloc de mestresses de casa, per molt eficients que haguessin estat en els seus llocs de treball. Totes van perdre els seus privilegis i encara que moltes d’elles haguessin volgut seguir treballant es les “convidar” a tornar a les seves llars i a reprendre els seus rols. No és fins a la dècada de 1980 quan el cartell és redescobert i comença a utilitzar-se per moviments feministes com a icona per a la lluita pels drets de les treballadores.

A la imatge, fotografía de “Girls can do it” d’Eider Bernaola i Leire Bikuña.

