Eduardo Gómez Ballesteros exposa al MUME

annaïs miró

Genocide Project és un projecte enfocat des de la pràctica artística. Les peces artístiques es nodreixen d’imatges d’arxiu de víctimes de processos polítics violents, recopilades als països d’origen d’aquests fets, i de fotografies de llocs de tortura, reclusió i execució realitzades en temps present. Una vegada fetes, es planteja l’exhibició del treball artístic resultant en països diferents a què fa referència el material documental, en museus dedicats a la recuperació i la preservació de la memòria, amb l’objectiu de prendre posició però no partit. Només hi ha una manera de fer justícia a les víctimes del passat: impedir que hi hagi víctimes en el present. Els fets coneguts com el genocidi de Ruanda van començar el 6 de abril de 1994. En els cent dies següents, extremistes hutus van exterminar prop d’un milió de persones majoritàriament de l’ètnia tutsi. Machettes: infants de cara a una paret, oferint el clatell, etiquetats amb un número i “ocultats” rere el relat. Aquí la fotografia és l’empremta d’una absència. Per altra banda, un soldat anònim, un fusell d’assalt AK-47, realitzat en paper. Paper reciclat, paper d’escola, innocent, innocu… Aquest treball s’inscriu en la secció “Art i memòria. Propostes artístiques contemporànies”. La secció Art i memòria. Propostes artístiques contemporànies ocupa un petit espai situat al hall del MUME i es dedica a la mostra periòdica de propostes artístiques contemporànies que tenen com eix del seu treball les relacions entre l’art i la memòria -individual i col·lectiva- associada a fets històrics i polítics. En aquest sentit, es dóna prioritat a aquelles obres que, a partir d’un esguard documental, emotiu i reflexiu, tenen en consideració la funció i influència que poden exercir la memòria i la figura del testimoni tant en la comprensió de la història del segle XX, com en una possible aproximació crítica a la complexitat del món actual. L’exposició de l’artista visual Eduardo Gómez Ballesteros podrà veure’s al MUME del 10 de juny a l’1 d’octubre de 2017.

Etiquetes: Eduardo Gómez Ballesteros · Genocide Project · MUME