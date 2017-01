Editorial Barcino publica “Ambient, territori i paisatge” de Ramon Folch i Josepa Bru

L’Editorial Barcino, segell editorial de la Fundació Carulla, acaba de publicar Ambient, territori i paisatge, de Ramon Folch i Josepa Bru, dins de la col·lecció Observatori dels Valors, impulsada conjuntament amb la Càtedra LideratgeS i Governança Democràtica d’ESADE i que té per objectiu la promoció de la reflexió dels valors en els diversos àmbits de la societat. Aquest n’és el vint-i-cinquè volum.

Les diferències entre els conceptes d’ambient, territori i paisatge són el punt de partida de l’assaig de Ramon Folch i Josepa Bru. L’assaig tracta aspectes com ara la importància de valorar l’entorn, la intervenció en el paisatge sense destruir-ne la identitat i la conscienciació de la ciutadania de la necessitat de preservar el patrimoni mediambiental.

La manera d’entendre el paisatge ha canviat molt al llarg del temps, des d’una visió estètica fonamentada en la panoràmica i en la perspectiva fins a una percepció més fragmentada i concreta de cada territori. El llibre fa un repàs per les arrels històriques d’aquesta evolució en cada regió del panorama català i posa l’accent en la necessitat de dignificar el paisatge per tal que esdevingui un entorn de qualitat per a les poblacions.

Ramon Folch explica al llibre el naixement de la comprensió ecològica del món com a moviment social, produït l’últim terç del segle xx i que ha anat evolucionant fins als nostres dies amb apostes pel canvi de relacions de l’home amb la natura i l’ambient. «El futur és desconegut i incert. És la incertesa, però, la que hem d’aprendre a incorporar a les nostres decisions a l’hora d’intervenir en el paisatge i els medis associats.» A més, diu Folch, els canvis polítics, estètics i d’escala de valors que s’han produït en els darrers temps –juntament amb la constitució d’un nou estatut de la ciutadania– han fet sorgir noves formes de relació amb el territori i el paisatge, que percebem com a forma d’expressió ideològica o de gaudi. Per últim, s’explica com s’ha desenvolupat el marc normatiu català per tal de garantir la protecció i el manteniment del medi i del paisatge i quines lleis asseguren el manteniment dels espais naturals a Catalunya.

Els autors: Ramon Folch i Josepa Bru

Ramon Folch (Barcelona, 1946) és doctor en biologia, socioecòleg i expert en gestió territorial, urbanística i energètica. És autor de diversos llibres i exposicions i ha participat en projectes de recerca i de cooperació desenvolupats a Europa, Àfrica i Amèrica. Actualment, és director general d’ERF (Estudi Ramon Folch & Associats) i membre del Capítol Espanyol del Club de Roma i de l’Institut d’Estudis Catalans. També ha exercit com a professor de la Universitat de Barcelona, consultor ambiental de la UNESCO (París) i president del Consell Social de la Universitat Politècnica de Catalunya.

Josepa Bru (Barcelona, 1954) és doctora en geografia i excatedràtica de geografia humana a la Universitat de Girona. Ha estat directora de l’Institut de Recerca de Medi Ambient, directora del Pla Estratègic d’Ambientalització de la UdG i del seu primer Doctorat de Medi Ambient, docent dels graus de Geografia, Ciències Ambientals i Paisatgisme de l’Escola d’Arquitectura de Barcelona, consultora de l’OCDE, directora de l’Escola de Postgrau i Vicerectora de Política Acadèmica de la UdG.

Col·lecció Observatori dels Valors

Aquesta col·lecció és una iniciativa de la Fundació Carulla i la Càtedra LideratgeS i Governança Democràtica d’ESADE que té com a objectius fer un diagnòstic de la situació present a Catalunya pel que fa als valors, detectar els punts crítics de desacord i parar atenció als valors emergents. Per tal de contribuir a fer una proposta de valors es publiquen obres escrites per sociòlegs, filòsofs i politòlegs que fan una radiografia crítica i aprofundida dels catalans d’avui. La seva anterior publicació ha estat De Walmart a Al-Qaida. Els valors en la globalització, de David Murillo Bonvehí, un assaig que aborda diversos aspectes controvertits de la globalització. Ambient, territori i paisatge n’és el vint-i-cinquè volum.

Presentació: 19 de gener

La presentació del nou llibre tindrà lloc el 19 de gener, a les 19 h, a l’auditori principal de La Pedrera. Josep Puigbó conduirà l’acte, que anirà introduït per les intervencions de Joaquim Coello –president de la Fundació Carulla– i d’Àngel Castiñeira –director de la càtedra LideratgeS d’ESADE–. L’activitat central serà una taula rodona en què els autors –Ramon Folch i Josepa Bru– parlaran sobre «La valoració i la regeneració del paisatge» amb Joan Manuel del Pozo i Joan Nogué –prologuistes del llibre–.

