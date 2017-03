El dia 7 de març a les 19.30 h. Edicions Poncianes presenta W de Gabriel Ventura a la Galeria Senda de Barcelona. La presentació de W inclou un diàleg ntre l’autor, Albert Serra, Vicenç Altaió, l’editor Jordi Carulla-Ruiz i la intervenció sonora de Mike Landscape.

W és una obra inclassificable, barreja de poesia, epístola i imatge, que pren el títol del seu caràcter principal, W, un personatge que es dedica a viatjar per ciutats de tot el món amb una estranya missió: transportar un gripau vermell. W segueix cegament les ordres dels seus caps, uns éssers invisibles i totpoderosos que l’enviaran als llocs més desconeguts i remots del planeta, quasi sempre en habitacions d’hotel de mala mort. Des d’aquestes habitacions W escriu cartes, poemes i tot tipus de reflexions a Anastàsia, la seva estimada. La imatge i el disseny del llibre són obra de Rosa Tharrats.

Gabriel Ventura (1988). Llicenciat en Humanitats per la Universitat Pompeu Fabra i Màster en Estudis Comparatius de Literatura, Art i Pensament per la mateixa universitat. Ha publicat un llibre de poemes, Ignar (Edicions Poncianes, 2013) i una traducció dels poemes anglesos de Samuel Beckett (Edicions Poncianes, 2013). Ha escrit textos i articles per a diverses revistes.

