Dues noves exposicions a La Casa Encendida

La Casa Encendida de la Ronda València, 2, de Madrid, presenta les dues exposicions per al proper trimestre, dels dies 16 de juny a 17 de setembre de 2017. La primera és Bibliotecas insólitas, comissariada per Gloria Picazo. La mostra reuneix en un mateix projecte la idea de “biblioteca infinita”, insaciable, sempre canviant, amb aportacions realitzades per artistes contemporanis que, a partir de finals de la dècada dels seixanta i fins a l’actualitat han revisat la idea de biblioteca, d’arxiu i de llibre com a font de coneixement. En la mostra hi participen un total de dotze artistes: Ignasi Aballí, Alias, Clara Boj, Diego Díaz, Fernando Bryce, Iñaki Bonillas, Antònia del Río, Enric Farrés-Durán, Dora García, Javier Peñafiel, Juan Pérez Agirregoikoa, Francesc Ruiz, Oriol Vilanova.

En segon lloc, l’exposició Inéditos 2017, comissariada per Bárbara Cueto, Maite Borjabad i Beatriz Ortega. Un any més, la Fundació Montemadrid presenta a La Casa Encendida el projecte expositiu de tres joves comissaris menors de 35 anys, resultat de la convocatòria Inéditos 2017. En aquesta ocasió es podran veure les exposicions I would prefer not to, comisariada per Bárbara Cueto (Oviedo, 1986); Scenograhies of power: La materialización diseñada de os estados de excepción, de Maite Borjabad López-Pastor (Madrid, 1988), i Grasping a Concept is Mastering the Use of a Form, de Beatriz Ortega Botas (Oviedo, 1990). Inéditos 2017 és una manera d’aproximar-se a l’art més jove de l’escena nacional i internacional.

Etiquetes: Biblioteques · Inèdits · La Casa Encendida