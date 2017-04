Dues exposicions revisiten l’escena artística madrilenya dels 80 i 90

El CA2M Centre d’Art Dos de Maig de la Comunitat de Madrid mostra, a partir del mes de juny, dues noves exposicions que revisiten l’art madrileny de la dècada dels 80 i 90. La primera d’elles, Espai P. 1981 – 1997, comissariada per Karin Ohlenschläger, es podrà veure des del 3 de juny fins al 8 d’octubre de 2017. Aquesta exposició investiga la influència que va tenir l’Espai P, l’espai independent i autogestionat amb més llarga vida a Madrid, així com el desenvolupament de l’art d’acció a Madrid i les diferents manifestacions artístiques que van sorgir des de la seva obertura el 1981 fins al seu tancament el 1997. Format al local interior del cèntric carrer Núñez de Arce, 11, al costat de la Plaça Santa Anna de Madrid, va ser des d’un principi un lloc d’assajos i formació en tot tipus de pràctiques relacionades amb el cos, l’expressió corporal, la performance i la dansa. Després, el seu fundador, el polifacètic artista multimèdia Pere Garhel, el va convertir en un espai obert de diàleg entre les arts plàstiques, visuals, escèniques i sonores. Al llarg de les seves gairebé dues dècades d’existència, aquest espai, va realitzar tot tipus d’activitats relacionades amb la performance, la fotografia, la instal·lació, la poesia visual, el mail-art, la videocreació, el cinema o la música experimentals.

L’altra exposició és Miguel Trillo. Doble exposició, comissariada per Juan Albarrán, i es podrà veure a partir del 29 de juny i fins el 15 d’octubre de 2017. Es tracta d’una reconstrucció de les dues primeres mostres individuals de Miguel Trillo (Jimena de la Frontera, Cadis, 1953), que van tenir lloc a la Galeria Ovidio (PopPurri. Dos anys de música pop a Madrid) el 1982 i a la Sala Amadís (Fotocòpies. Madrid-London) el 1983, a través de l’emulació d’aquests espais expositius tal com van ser llavors. El projecte reflexiona sobre els displays que Trillo va utilitzar per mostrar els seus treballs, allunyats de les maneres més convencionals en què la fotografia s’exposava a principis dels anys vuitanta.

Etiquetes: CA2M · Espacio P · Juan Albarrán · Karin Ohlenschläger · Miguel Trillo