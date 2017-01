“DS20Y17′” de Martí Guixé a la Galeria H2O

La Galeria H2O del carrer Verdi, 152 de Barcelona presenta del 2 de febrer al 3 de març DS20Y17′.

Fa 20 anys SPAMT (És Pà amb Tomàquet), el redisseny del tradicional pà amb tomàquet, es

presentava a la Galeria H2O de Barcelona. Aquest esdeveniment, que va tenir lloc precisament al febrer de 1997, pot considerar-se l’inici del Food Design. Al llarg dels últims 20 anys, el Food

Design ha evolucionat cap a una espècie de moviment.

DS20Y17’ (Digital SPAMT 2017, 20 Years, 17 minutes) no és una exposició retrospectiva sino

especulativa. A partir del 2 de febrer, SPAMT es converteix en digital al ser imprès en 3D com a

objecte comestible. DS20Y17’ és una exposició que inclou 6 fotografies, 3 dibuixos, 3 diagrames, 1 màquina d’impressió d’aliments, varies teories, 2 ficcions i múltiples fets històrics. Una botiga amb samarretes commemoratives i merchandising estarà present.

Martí Guixé

(Barcelona, 1964). Guixé es va formar a Barcelona i a Milà com a dissenyador d’interiors i industrial. El 1994, mentre vivia a Berlín, va plantejar una nova manera d’entendre la cultura dels productes que el 1997 va exposar per primer cop a la Galeria H2O de Barcelona. La seva obra està caracteritzada per la recerca de nous sistemes de productes, la introducció del disseny en l’àmbit de l’alimentació i la presentació a través de la performance. La seva mirada poc convencional aporta idees simplement brillants i de curiosa serietat. Resideix a cavall de Barcelona i Berlín i treballa com a dissenyador per a empreses de tot el món.

Les dues primeres publicacions són de la Galeria: Fish Futures, Galeria H2O Editorial, Barcelona 1998; Marti Guixé, Food Design, Galeria H2O Editorial, Barcelona 2002. Entre les seves publicacions recents es troben les següents: Transition Menu, Corraini Edizioni, 2013; Martí Guixé: Food Designing, Corraini Edizioni, 2010; Martí Guixé Cook Book, Imschoot Publishers; Don’t Buy it if You Don’t Need it. All Marti Guixe’s Camper Commodityscapes, i Martí Guixé: Open-End, Stichting Kunstboek. Ha exposat al MoMA (Nova York), al MuDAC (Lausana), al MACBA (Barcelona) i al Centre Pompidou (París). Guixé va rebre el premi de Disseny de la Ciutat de Barcelona, el 1999, i el premi Nacional de Disseny de la Generalitat de Catalunya, el 2007.

A la imatge, Dspamt, 2017 de Martí Guixé. Foto Knölke/Imagekontainer.