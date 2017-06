Drawing Room trasllada la seu al Cercle de Belles Arts

annaïs miró

Drawing Room canvia de seu per consolidar el seu creixement i acollir un major nombre de galeries. El Saló de Ball del Cercle de Belles Arts de Madrid hostatjarà aquesta tercera edició, on se citaran 36 galeries nacionals i internacionals. L’edició de 2018 consolidarà un projecte innovador que adquireix una dimensió d’acord amb l’interès dels galeristes, col·leccionistes d’art, professionals i públic. El plaç per sol·licitar la participació està obert fins el 10 d’octubre de 2017, cada galeria podrà presentar l’obra d’un màxim de 3 artistes. Continuant amb el propòsit inicial de crear una fira fàcilment accesible al centre de Madrid i en el millor entorn cultural possible, DRAWING ROOM MADRID trasllada la seva seu al Cercle de Belles Arts de Madrid al carrer Alcalá, 42. L’objectiu d’aquesta nova presència en la institució centenària és el de facilitar la visita, tant als amants i coneixedors de l’art com a les noves audiències que la fira, dirigida per Mónica Álvarez Careaga, està cultivant per al dibuix contemporani.

