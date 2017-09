“Double Bind”, l’obra mestra de l’artista Juan Muñoz a la Fundació Sorigué

La inaugura el 19 d’octubre Double Bind, l’obra mestra de l’artista Juan Muñoz (1953-2001). Aquesta instal·lació escultòrica de dimensions extraordinàries va ser realitzada l’any 2001 com un projecte per ocupar la sala de Turbines de la Tate Modern, i va comptar amb el comissariat de James Lingwood. Aquesta complexa obra reuneix elements característics del treball de Juan Muñoz, i estableix un diàleg amb l’espai, amb la perspectiva, la verticalitat, la il·lusió, allò visible i invisible. A partir d’octubre de 2017 i durant els pròxims 5 anys, Double Bind es mostra a l’entorn únic del projecte PLANTA, un espai de confluència i interacció entre la creació artística contemporània i la innovació empresarial, en el qual es troben propostes artístiques i arquitectòniques úniques en el món. L’obra s’ha instal·lat en una gran nau d’origen industrial de més de 2.200 metres quadrats, transformada específicament per allotjar aquesta peça, i que comptarà amb el suport d’un centre de documentació que aportarà coneixement sobre la peça a través de dibuixos, vídeos documentals, peces sonores i anotacions de Juan Muñoz.

Etiquetes: Fundació Sorigué · Juan Muñoz