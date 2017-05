“D’orificis al mur”, de Roser Bover, al MUME

El Museu Memorial de l’Exili (Mume) exposa fins al 4 de juny “D’orificis al mur” de Roser Bover.

L’artista visual Roser Bover mostra al Museu Memorial de l’Exili la instal·lació artística D’orificis al mur. La instal·lació indueix a la reflexió sobre la crisi humanitària causada principalment pel conflicte bèl·lic sirià. L’allau d’imatges que circulen als mitjans de comunicació i les xarxes és una de les principals preocupacions en l’obra de Roser Bover; ja que en moltes ocasions la proliferació d’imatges no comporta més comprensió dels esdeveniments o més empatia vers les víctimes. L’artista porta a terme un tractament d’imatges extretes d’internet que possibilita una pausa, una confrontació individualitzada amb uns rostres en què, al cap i a la fi, es pot veure emmirallat qualsevol ésser humà. A partir d’una acurada estètica del fragment, l’artista convida a la lectura de textos d’autors marcats pel trauma del desterrament, com ara Anna Ahmatòva, Paul Celan, María Zambrano, Agustí Bartra, Teresa Pàmies o Edward Said, entre d’altres, amb la qual cosa demostra la ferida incurable de l’exili. Aquest treball artístic també recull allò que sovint s’esmenta com l’experiència ambivalent de l’exili: la pèrdua com a possibilitat de crear escletxes per a l’esperança.

