“Dones surrealistes”, comissariada per Victòria Combalia, a la galeria Mayoral

L’exposició “Dones surrealistes” mostrarà una vintena d’obres de vuit dones surrealistes amb vinculació a Catalunya: Valentine Hugo, Maruja Mallo, Lee Miller, Frida Kahlo, Dora Maar, Remedios Varo, Ángeles Santos i Leonora Carrington. Aquest projecte, que s’exposa per primera vegada a Espanya, està comissariat per la historiadora i crítica d’art Victòria Combalia.

En aquesta proposta artística hi destaquen peces inèdites, entre les quals hi ha Autoretrat com a genital (1944), de Frida Kahlo, i també cinc obres de Valentine Hugo, entre les quals destaca el gravat Retrat de Picasso, i Cadavre exquis de Valentine Hugo amb André Breton i Greta Knutson.

La mostra es podrá visitar del 13 de gener a l’1 d’abril del 2017 a la Galeria Mayoral del Consell de Cent, 286 de Barceona. La inauguració, el dia 12 de gener del 18 a 20 h.

A la imatge, Frida Kahlo.

Etiquetes: Dones ssurrealistes · Galeria Mayoral · Victoria Combalia